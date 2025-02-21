Мнение: Письмо: “Мечтал бы о такой девушке”

Обещала типичное письмо про большой ГК (гиперконтроль) показать.

Но вот это – необычное.

Здесь ГК такой большой, что история получилась сатирическая. Примерно как у Зощенко, но автор юмора не видит.

kristinkaya

«Аонегин то женат!» Здравствуйте! Читаю Ваш блог уже примерно год. Руки не доходили зарегистрироваться. Хотя если честно, было лень и не было необходимости. Вроде как все получалось, но как оказалось я переоценила себя. Буду благодарна если Вам покажется интересным и вы возьмете мое письмо на разбор.

(Здесь уже видно, какой у автора ГК большой. Отвечает на вопросы, которые я не задавала. И даже название письма за меня придумала)

Р сдает квартиру в моем доме, а сам живет в соседнем городе. Знакомство с ним было мягко говоря не приятным. У мен был конфликт с его квартирантами, дошло до избиения. Все соседи тогда встали на мою сторону и мы пытались их выселить всеми возможными способами. К стати те же соседи дали мне понять, что Р не совсем адекватный, но я решила попробовать сама написать ему о случившемся. Позиция его мне стала понятна, выселять никого он не планирует, но и пофлиртовать со мной не против. Я вежливо поддерживала общение, предварительно дав ему понять, что от идеи своей не отступлю.

Как то он пригласил меня на чай, я согласилась, назначила время, но предупредила что могу в назначенный день после обеда, так как утром иду писать донос на него в налоговую. Он посмеялся. (К стати до налоговой я так и не дошла, а вот чаю мы попили)

(Герой был восхищен шуткой автора, но это была не шутка)

Встретились в городе, обычное знакомство. Я почувствовала что он испытывает вину за то что его квартиранты оставили шрам у меня на лбу. ( он к стати ездил к ним разбираться, соседи сказали). Я попробовала объяснить ему, что он не виноват в нашем конфликте и требовать выселить их не пыталась, решила отпустить ситуацию, о чем и заявила, потом перевела разговор на другую тему, чему он явно обрадовался. Поговорили ни о чем и разъехались.

(Мотив героя понятен – как-нибудь уладить конфликт, извиниться. А вот автор сразу взяла шефство над героем, хотя шрам на лбу у нее. Вот позиция сверху раздражает обычно с первых слов, но если разрыв с реальностью слишком большой, может удивлять и смешить как в случае автора)

Дальше была переписка простая, шутки, приколы, сплетничают о соседях, в ней то он мне и рассказал. Что ему 36 лет и он не женат и никогда не был( явно этим гордился). Того коли и сделала выводы, что он скорее всего « Онегин». Он к стати предложил мне перейти на «Ты», на что я заявила что мне будет комфортнее на «Вы». Что как я заметила потом его жутко раздражало и он периодически делал вылазки, но я пресекала.

(Общение у них неформальное, но автор крепко держится за “Вы” и героя этот диссонанс немного раздражает. А автор воспринимает это как приставания и строго “пресекает”. Поэтому в том числе СЗ героя быстро растет)

Позже он спросил про мои планы на выходные. Я сказала что на эти занята, ( д.р у ребёнка, но для него я этот факт уточнять не стала) а вот на следующих я свободна. Он сказал что я его не так поняла, он просто спросил. Я просто перевела тему.

(Она придумала себе их флирт и ждет его шагов, поэтому все подряд принимает за шаги. Это придает ей дополнительную нелепость)

Вторая встреча с Р была на д.р моего сына. Я устроила праздник и сын пригласил друзей. Там были две девочки, у которых умерла мама и остался отец который сводил концы с концами. Были и еще дети. У меня стоял вопрос как перевезти двоих девчонок, чтобы все дети в одно время оказались на празднике. Я активно искала где купить два бустера. В этот момент Р как раз и написал мне с вопросом чем я занимаюсь. Я рассказала как есть. На что он мне ответил, что у него есть два бустера. Я спросила откуда два? Если у него один сын, он объяснил это наличием двух машин. Подумала, что вроде как и намек с его стороны о помощи, а вроде как и похвастался. Не стала его «припрягать», перевела тему, а после и вовсе вышла из чата. Он позвонил мне спустя минут 30 со словами, если я не найду эти два бустера, то приедет он. Мне показалось что я использовала щипцы и теперь сама в неудобном положении. Спросила любит ли он торт? На что получила положительный ответ: « не давите на больное, обожаю». Я высказалась что с удовольствием приму его предложение и здорово что он любит торт, мне будет чем его отблагодарить. В назначенное время он приехал, помог мне привезти и развести всех детей, разрезал торт, помог убрать со стола. Из взрослых были только мы. К стати снова пытался перейти на «ты», но я выкрутилась.

(Он все еще хочет загладить вину и уладить конфликт с квартирантами, а она уже забыла про конфликт и воспринимает это как флирт, строго удерживая его от перехода на “ты”, будто это что-то значит)

После дня рождения, вечером я написала ему слова благодарности за его помощь, он решил сразу лечь спать. Я поняла что он перевложился и пропадёт. Так и произошло. Пропал он примерно на неделю.

Написал сам. Я предложила угостить его чем сама, так как чувствую, что торта не достаточно в качестве благодарности за его доброе дело.

(Хотя он шрам на ее лбу хотел немного компенсировать. Но она уже забыла про шрам. Почему?)

Он пытался пригласить меня к себе домой, но я как то проигнорировала эту тему. Как то это пошло выглядело на мой взгляд. Через два дня он написал сам, предложил встретиться через пару часов, выпить чай. Я согласилась, но чувствовала что он не приедет, а так и вышло.

Когда я была готова, не успев ему написать об этом, пришла от него смс с извинениями, мол срочные дела. Я уже была готова к его сливу морально, поэтому отреагировала адекватно. К тому же уже читала блог Ваш ( что очень помогло в этой ситуации). После мы где то месяц переписывались ни о чем.

Я не знала как его выдернуть, он не предлагал. И как то спонтанно вышла у нас третья встреча. Он был у друга в нашем городе, пил пиво. И я как то сама от себя не ожидала. В наглую написала ему чтобы он выходил на улицу. Он вроде как обрадовался. Но встреча длилась минут 40, попили чаю и мне нужно было уже ехать. Но перед отъездом, я подарила Р коробочку со словами, « я тут положила тебе кое что, дома посмотришь». Он удивился, обрадовался, полез целоваться в щеку, спросил почему я такая добрая? Думаю он не ожидал и не знал как реагировать. Он уехал домой. И написал мне через 2 часа. Что он в шоке( в коробочке были мои трусики, я их надушила). Я ничего не ответила на это, а написала доброй ночи.

С утра он оборвал мне телефон. Пытался именно на тему подарка поговорить. Спрашивал с себя ли я их сняла. Я ответила что пусть это останется секретом и дальше тему продолжать не стала. Решила оставить его наедине со своими фантазиями. Он жутко бесился по этому поводу.

(Он в шоке от дикого подарка, а ей кажется, что он изнывает от страсти, видимо)

Сразу предложил мне помочь с переездом в моем офисе. Я отказалась сославшись что все уже сделали практически. Такое ощущение что ему очень хотелось что то для меня сделать после этого подарка. Я чуть позже воспользовалась этим его рвением, не могла настроить самостоятельно пульт и он вызвался помочь, в итоге нашел новый пульт привез его и подарок ответный.

В подарок он подарил потом мне ( интимную вещицу, которая у меня уже есть. по всей видимости он пытался меня тоже удивить этим подарком. Но вышло как то наоборот, я взяла и выслала ему фото, что у меня такая же вещь, он сразу заметил что она больше, получилось не удобно.

(Она даже не заметила, что значил этот его ответ. Когда она ему – надушенные трусики, а он ей – вибратор. И когда она ему показала, что у нее уже есть такой, побольше, получился многоэтажный слив, а не легкий конфуз, как ей кажется. Почему ей сложно адекватно оценивать происходящее, как считаете?)

Он пропал. Молчал недели две. Потом снова стал писать. Я первая старалась не писать ему. Очень редко. За все время написала раза два. И в третий раз когда я написала ему « привет, как дела?» получила холодное: « привет, сейчас много работы. Некогда отвечать» я написала « поняла, не мешаю». Ну этом общение закончилось. Я занялась своими делами и как то про него не думала. Странно для меня. Рапунцели в короне.

Прошло 1.5 месяца и он сам мне написал. Я с радостью ему ответила, продемонстрировала это смайликом. он к стати потом в переписке, отметил, что хорошо что у нас не было секса. Это ответственность. Мол он пропал на 1,5 месяца и все хорошо, а если бы был секс. То я бы его наверно убила.

Я пошутила сознательно ли он пропал? На что он ответил, что ездил к сыну, а я ответила что я помню и все нормально. И он тут же пригласил меня на кофе, на следующий день этот кофе мы попили на обеде и он пригласил меня к себе в гости. ( у меня то он был единожды, когда привозил мне пульт). Договорились что встреча состоится в субботу. Но в четверг Р. спросил все ли в силе на субботу и что хочет еще и в пятницу попить кофе. Я отказалась, сославшись на дела, подумала еще тогда, если соглашусь на кофе в пятницу, в субботу он меня сольет.

К сожалению в субботу из за работы я опоздала к нему на 1,5 часа. Я извинилась. Он приготовил вкусный ужин, затопил баню, покурили кальян, попили минералки, он не приставал, мы весело болтали. Я помня Ваши слова что Онегин не знает что получить взамен от женщины, заранее положила массажное масло. И в очередной раз после парилки, сделала ему массаж ног. Он был в шоке, еле расслабился, хотя мне показалось что не до конца.

(Внезапный массаж ног мужчине, который даже не намекал на сближение, это такой же шок примерно как и тот ее подарок. Как думаете, откуда у автора такие смелые идеи?)

После мы еще немного посидели и я уже ближе к полуночи, не стала дожидаться когда мне укажут на дверь, объявила что поехала домой. Он меня проводил. Поцеловал меня в щеку. Попросил чтобы я написала ему как доберусь.

Буквально через пару дней, он снова зовёт меня на выходные, но прозвучала такая интересная на мой взгляд фраза: хочу попробовать тебя позвать в гости или друзей в баню. Я сослалась на уборку в квартире перед продажей и предложила ему провести эти выходные с друзьями, иначе они скоро начнут его ко мне ревновать.

(Почему она думает, что затмила друзей?)

Потом я узнала что он дома был один в эти выходные. А на следующие он работал ну и я не напрашивалась. Просто переписывались ни о чем. Прошла неделя, я как то в своих делах, заботах. Меня выбесила неадекватная соседка, которая свернула кровь всем соседям, своим контролем и просьбами не топать и не стирать после 22 часов и в тихий час. Я ответила ей хамовато, заявив что она когда нибудь меня достанет, я перееду во вторую квартиру, а эту сдам цыганам с кучей детей. На что я пожаловалась Р, отправив ему скрины переписки. Он меня поддержал сказав что ей так и надо, она с приветом. И позвонил. Тут то и началось самое интересное.

Р рассказал мне что он отдыхал с друзьями, они пили пиво и разъехались уже. Рассказал как они тестировали китайскую колонку друга и его фирменную. Последняя оказалась круче он гордился этим. Мы говорили по видео. И тут он мне заявляет. Показал я тебя своим друзьям!Он хотят с тобой познакомиться! Я вроде как успешно скрыла радость, показав удивление. И спросила, срочно ли требуется устраивать смотрины? Мне к стати как то не совсем удобно стало. Он это заметил и сказал что это как получится, не торопимся.

(Как думаете, зачем его друзья хотят с ней познакомиться?)

И выдал мне : « Я бы очень хотел, чтобы ты была моей девушкой», я сохранив самообладание ответила , что может мы поговорим об этом в другой раз ? Когда он будет трезв? На что он ответил: « послушай пожалуйста, я бы очень хотел чтобы ты была моей девушкой, ты мне очень нравишься, но я женат, они живут в другом городе, там сложные отношения, с тобой я не переспал только потому что было бы не честно начинать с тобой отношения, не закончив там, но я убежден, что я должен быть с ребёнком» ( они живут за 4000 км) и продолжил « я бы хотел чтобы ты была в моей жизни, чтобы хотя бы с тобой дружить». На что я ответила « что дружить мы не можем, потому что я влюбилась, так бывает, мне нужно его зыбать, а ему я искренне желаю быть счастливым не смотря на то что мы не вместе» и положила трубку.

Он начал мне звонить и писать о не справедливости и почему честность стала наказанием, что он мечтал бы о такой девушке и все в этом духе. Что ему плохо( хотя это возможно и с похмелья) звонил он три дня подряд во все мессенджеры, даже на аккаунт рабочий по объявлению, на сайте где я размещаюсь.

Я ни разу не ответила ему на звонок и на смс тоже.

(Он в который раз сильно удивился ее реакциям)

Поняла что нужно спасать себя.

Есть ли у нас шанс быть вместе? Есть ли шанс что он захочет сделать выбор? И стоит ли сейчас перед ним выбор? Или стоит просто отпустить ситуацию и не сидеть не плести косу в башне?!

(Что она имеет в виду под “отпустить ситуацию”?)