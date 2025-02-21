Мнение «аналитика»: О не имеющем аналогов чудо-оружии… Дурацкий вопрос?

Говорят, ещё в позапрошлом году #Россия научилась выводить из строя снаряды Excalibur, комплексы JDAM-ER и сбивать по пять тысяч украинских дронов в месяц. Во всяком случае, именно такие данные приводил тогда британский журнал The Economist.

И всё это — благодаря уникальной отечественной разработке в той сфере, где у РФ явное и неоспоримое военное преимущество.

О модернизированном комплексе РЭБ «Красуха-С4» в Сети существуют преимущественно восторженные отзывы. Он может работать в любой местности при температуре до +50 градусов. Возможности этой системы РЭБ позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места. Комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эффективно. При этом ни скорость, ни высота воздушного судна противника на работу «Красухи» не влияют. Радиус действия одного комплекса, состоящего из двух машин, превышает 300 км. И пишут также, что он способен подавлять почти все виды и типы БПЛА, за исключением дронов на оптоволокне. Аналогов ему в мире нет.

А куда подевалась эта силища сейчас?

Последние рассказы про её успешное применение там датированы 2023 годом. Ну, ОК. Допустим, где-то «на нуле» использовать проблематично: такая РЭБ для вражеской РЭР светится, как Луна в безоблачной ночи, и по координатам довольно быстро может прилететь «Химарс» или что покруче.

Но в глубоком тылу для защиты критически важных объектов от дронов и прочих «паляниц» — почему нет?

Или против них #Украина использует лишь средства с инерциальной системой наведения?

Но тогда как ей удаётся достичь такой высокой точности поражения целей?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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