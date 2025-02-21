Мнение: «Русские всегда держат слово», разморозка русских активов и рост силы русского паспорта

1. Одна из причин, по которым современная Россия выигрывает на дипломатическом фронте, заключается в прочности нашего слова. Иностранцы знают, что США, например, обязательно их кинут, тогда как русские будут соблюдать взятые на себя обязательства даже тогда, когда это будет для русских невыгодно. Цитирую фрагмент интервью венгерского премьера Виктора Орбана американскому журналисту Такеру Карлсону (ссылка, ссылка 2):



Такер:

– Вы были лидером студенческого протеста против фактической российской оккупации вашей страны в Восточной Европе. И вот теперь я слышу, как вас называют марионеткой Путина в нашей прессе. Что вы на это скажете?

Виктор Орбан:

— Это настолько нелепо, что я даже не знаю, стоит ли реагировать. Но если серьёзно, я не сторонник России. Я за Венгрию. Моя работа — служить своей стране. У нас есть историческая память. С русскими у нас не было «медового месяца». Венгрия всегда находилась под влиянием трёх крупных держав: Германии, России и Османской империи. Каждая из них оккупировала нас хотя бы раз. Мы живём в центре этого треугольника.

Когда я вернулся к власти в 2010 году, я заключил сделку с президентом Путиным. Несмотря на историю, мы решили найти разумное сотрудничество, которое было бы экономически выгодным. И это сработало. Русские всегда держат слово.

2. В Центробанке России заявили, что смогли вернуть заметную часть заблокированных на Западе русских активов. Одним из способов возвращения был обмен на застрявшие в России активы иностранцев (ссылка):



В Россию вернули примерно 570 миллиардов рублей, замороженных на Западе… <…>

…это коснулось полутора миллионов человек. <…>

Всего было два этапа обмена заблокированными активами — в рамках первого иностранцы выкупили у россиян ценные бумаги на общую сумму 8,1 миллиарда рублей, на втором этапе — ещё на 2,54 миллиарда. По данным ЦБ, общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 триллиона рублей.

Германскому канцлеру Отто фон Бисмарку часто приписывают следующую цитату:

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.

Насколько я знаю, канцлер этого не говорил. По умолчанию я бы рассчитывал, что застрявшие на Западе 300 млрд долларов (30 трлн рублей) потеряны для нас окончательно, и мы можем утешаться только тем, что блокировкой русских активов Запад нанёс себе неизмеримо больший ущерб. Проведу аналогию: это как если бы Запад крепко ударил нас своей челюстью в кулак. Пальцам больно: даже пришлось сходить в травму. Но и западный агрессор тоже пострадал.

3. Несмотря на западные санкции, на бесконечные попытки рассорить Россию с остальным человечеством и закрыть нашу страну от мира, сила русского паспорта растёт (ссылка):

Паспорт Сингапура стал самым сильным в 2025 году, Россия поднялась с 51-го на 46-е место по сравнению с прошлым годом, следует из новых данных Henley Passport Index.

Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 195 стран и территорий мира. <…>

Российский паспорт по результатам исследования занял 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 116 стран. <…> Это же место заняла Турция.

Таким образом, россияне на данный момент могут въезжать без визы почти в 60% государств мира. Что касается остальных 40%, то полагаю, что либо работа по установлению безвизового режима с ними уже ведётся, либо это недружественные страны, которые честь принимать у себя русских туристов должны ещё заслужить.