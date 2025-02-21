Мужчина подвергся нападению на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина

В пятницу, 21 февраля, вечером, на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина, был тяжело ранен мужчина. Спасательная служба пожарной охраны доставила его в больницу, пишет Tagesspiegel.

По данным полиции, мужчина, находившийся на территории мемориала, представляющей собой огромное поле из более чем 2700 серых тумб, получил ранения острым предметом. В полиции говорят о нападении с ножом.