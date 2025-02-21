Рупор кремлевской пропаганды: Путину стыдно перед создателями советского химпрома
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Путину стыдно перед создателями советского химпрома
Путин заявил, что ему стыдно перед создателями советского химпрома за то, что их наследие было растрачено.
"Жили в кабинетах, а кабинеты свои перенесли на колеса. Жили в железнодорожных вагончиках, переезжая по всей огромной территории Советского Союза, из одной республики в другую. Недоедали, недосыпали, создавали химическую промышленность", — сказал президент России.
Глава государства отметил, что после распада СССР важнейшие предприятия были разрушены, а их оборудование вывезли за границу или пустили на металлолом.
Что еще сказал Путин на пленарном заседании форума "Технологии будущего":
РФ важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов;
России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты;
Россия до сих пор не добывает литий, хотя могла бы делать это 10-15 лет назад.
https://t.me/zvezdanews/154532 – цинк
Чтобы стыдно не было, химпром надо восстанавливать, создавать новые предприятия, модернизировать старые, готовить специалистов всех уровней, инвестировать в разивтие новых технологий, брать все лучшее, что было в советском химпроме и соединяя это с новыми технологиями. Это лучший способ почтить достижения наших предков.
PS. Литий можно начать добывать на освобожденных территориях Донбасса, совмещая приятное с полезным.
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Источник: Colonel Cassad
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