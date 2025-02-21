Трамп – Нетаниягу “недвусмысленно” настроен в отношении войны в секторе Газы

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “недвусмысленно” настроен в отношении войны в секторе Газы.

“Я говорю с ним. Он недвусмысленно настроен, он хочет войти в Газу”, – заявил Трамп. На вопрос о вариантах, стоящих перед Израилем (возобновлении активной фазы войны или завершении сделки), Трамп ответил, что “согласится” с любым решением.