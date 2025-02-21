Рупор кремлевской пропаганды: На случай важных переговоров

На случай важных переговоров (с)

Относительно текущей ситуации моя личная позиция простая.

1. Война будет продолжаться вплоть до последнего дня переговоров и подписания соглашения.

2. Перед ее завершением будут всплески эскалации связанные с действиями противника на фронте и терактами в нашем тылу, с помощью которых противник будет пытаться улучшить свое достаточно безрадостное военно-политическое положение.

3. Расслабляться до окончания боевых действий не стоит, ни на фронте, ни в тылу. Отдохнем после войны.

4. Остается также надеется, что наши дипломаты смогут закрепить на дипломатическом уровне достижения нашей армии на фронте и усилия нашего тыла.

5. Ошибки доверия Западу вроде "гарантий нерасширения НАТО" и "Минска-2" не должны быть повторены.

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Источник: Colonel Cassad

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