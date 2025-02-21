 

В Твери ищут пенсионера, который обзывал школьников «идиотским поколением ЕГЭ», проиграл им в шахматы и открыл стрельбу из ружья

21.02.2025, 19:33, Разное
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В Твери правоохранительные органы разыскивают 68-летнего пенсионера Анатолия Бурина, которого подозревают в стрельбе по несовершеннолетним из охотничьего ружья. Заявление в полицию подали двое школьников в возрасте 13 и 14 лет, а позже их показания подтвердили соседи предполагаемого злоумышленника.

Как рассказали потерпевшие, пожилой мужчина попросил их толкнуть его автомобиль «Жигули», а когда машина всё равно не завелась, обвинил в этом детей, назвав их «идиотским поколением ЕГЭ, которое ничего не может и ничего не соображает». Один из юношей возразил – он заявил, что недавно победил в районном чемпионате по шахматам. Пенсионер, по его словам, продолжил сыпать оскорблениями.

«Он сказал: «Какие шахматы, сопляк? Ты даже не знаешь, как ферзь ходит, потому что вы форменные дебилы, и всё ваше поколение – дебилы», – вспомнил молодой человек.

Тем не менее, Бурин сходил к соседу за шахматной доской и фигурами, после чего заявил, что намерен победить в три хода. После того как пенсионер проиграл сначала первому школьнику, а затем второму, он попросил их никуда не уходить, зашёл к себе домой и вернулся с охотничьим ружьём. Мужчина открыл стрельбу и при этом кричал: «Такому вас, дебилов, на вашем ЕГЭ учили?»

Пенсионер произвёл не менее 6 выстрелов, при этом ни разу не попал по детям и повредил свои «Жигули». После этого он бросил ружьё и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранительные органы предполагают, что злоумышленник скрывается в ближайшей лесополосе, и намерены в ближайшее время прочесать её силами нескольких патрулей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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