В Германии задержан 18-летний чеченец, готовивший нападение на посольство Израиля в Берлине

Власти Германии сообщили о задержании 18-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке нападения на посольство Израиля в Берлине.

Как пишет DW со ссылкой на Der Tagesspiegel, он был задержан в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта при попытке покинуть страну.

По информации газеты, речь идет о проживавшем в Потсдаме уроженце Чечни.