Мнение: Дефицит яиц в США, опустошённые нефтяные резервы и чистка Пентагона

1. Яйца в США подорожали за пару месяцев вдвое. В середине декабря 12 яиц стоили 343 рубля, а к 20 февраля цена выросла уже до 715 рублей, при этом цены, кажется, не намерены останавливаться (ссылка). В отдельных американских магазинах цена дюжины яиц дошла уже до 1176 рублей, то есть почти до ста рублей за яйцо. При этом даже за деньги яйца получается купить не всегда — дефицит столь серьёзен, что покупателям выдают не больше одной упаковки яиц в одни руки, см. заглавную картинку (источник).



Недовольные яйцееды полагают, что проблема как-то связана с экономическими реформами Дональда Трампа. Теоретически на цены могли повлиять торговые трения с Мексикой и Канадой. Поскольку от своих соседей США получают много сельхозпродукции и энергоносителей, продукты дорожают.

С другой стороны, введённые Трампом тарифы импорт были приторможены, они вступят в действие не сразу, переговоры с Канадой и Мексикой продолжаются. Резкое подорожание яиц началось ещё при Байдене, в конце декабря и начале января, так что Трамп может пока что списывать дефицит на тяжёлое наследие байденизма.

Полагаю, мы наблюдаем всего лишь долларовую инфляцию. Из-за большого количества плохих решений, принятых с 2008 года, американскую валюту лихорадит, так что инфляция периодически прорывается в мир реальных цен. Если бы экономика США не была отравлена долгами государства и частного бизнеса, я бы просто пожал плечами: «лучшее лекарство от высоких цен — высокие цены». Когда яйца стоят несуразно дорого, капиталисты мигом организуют их производство и доставку, так что вскоре проблема дефицита сменяется проблемой перепроизводства. Это работает, однако, только в здоровой экономике. В условиях современных США, увы, возможен и другой сценарий: вслед за двух-трёхкратным ростом цен на яйца завтра могут взлететь цены на мясо, на картошку или на стиральный порошок, например.

2. Особенно больно будет Трампу, если взлетят цены на бензин — простые американцы придают ценам бензин почти сакральное значение. Кстати, упорство иностранных троллей, которые пишут в русских соцсетях про цены на бензин, отчасти объясняется механистическим переводом западных методичек: им просто не приходит в голову, что у нас такой проблемы с бензином нет.

Трампу, однако, удерживать цены на бензин будет непросто. Стратегические нефтяные резервы США снизились при Байдене на треть (ссылка): Байден распродавал нефть, чтобы поднять свой рейтинг.



Трампу нужно теперь как-то восполнять резервы, ибо они сейчас на самом низком уровне с середины 1980-х (когда население и экономика США были значительно меньше, и нефти стране тоже было нужно меньше).

В инаугурационной речи Трамп пообещал «доверху заполнить» американскую нефтяную кубышку (ссылка). Однако из-за технических ограничений на это понадобится в теории не менее года в самом лучшем случае, а если учитывать реальную максимальную скорость пополнения на практике, то речь идёт уже про несколько лет (ссылка):

В TPH Energy Research напомнили, что «теоретическая максимальная скорость заполнения» SPR составляет примерно 785 тысяч баррелей в день, а для полного заполнения потребуется 58 недель, но «SPR никогда не заполнялся с такой скоростью».

Самое быстрое пополнение SPR за четырехнедельный период зафиксировано в июне 2020 года. Тогда средний показатель составил 365 тысяч баррелей в день. И, даже если качать с такой скоростью, чтобы восполнить недостающее, потребуется не менее трех лет.

Что более важно, быстрые закупки нефти будут влиять на рынок, и нефтяные цены пойдут вверх, а вслед за ними вырастут и цены на бензин. Возможно, Дональд Трамп решит, что стратегические нефтяные резервы — это не так уж важно, и оставит их на низком уровне, чтобы не злить лишний раз свой электорат.

3. Ещё одно ключевое ведомство в США подвергнется чистке и урезанию бюджета, причём на этот раз команда Трампа покусилась на святое святых. Вслед за USAID (американским аналогом «Коммунистического интернационала», раздававшим помощь и гранты на идеологической основе), вслед за Министерством образования США и Госдепом (министерством иностранных дел), новый американский министр обороны Пит Хегсет потребовал сократить бюджет Пентагона сразу на 8% (ссылка).

Этого можно достичь путём вывода американского контингента из Сирии и Ирака, а также вывода 20% американских войск из Европы. Можно порезать некоторые дорогостоящие программы разработки новых вооружений, в частности, вместо разработки и закупки новых истребителей можно переключиться на боевые дроны.

Для нас такой поворот одновременно и выгоден, и нет. С одной стороны, чем меньше будет американских военных в Европе, тем сильнее будут наши военные и переговорные позиции. От остановки работы USAID и урезания Госдепа мы также в краткосрочном плане выигрываем.

Однако если Трампу удастся вырулить из крутого пике, в длительной перспективе мы можем столкнуться с грозным противником, который по-прежнему считает нас опасным конкурентом, и который, пережив тяжёлые времена, стал намного более жёстким как в финансовом, так и в военном отношении.