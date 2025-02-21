Мнение «аналитика»: О главной ошибке мужчины в отношениях с женщиной… Но есть нюанс?

Вот даже странно.

Об этой «ошибке» написаны уже тысячи страниц. Созданы тысячи рецептов, как её избежать. Но всё равно она повторяется от отношений к #отношения­м и портит их, порой необратимо. То есть, «баг» носит системный характер. Видимо, прошит слишком глубоко в настройках мужского BIOS.

Итак, типичная ситуация…

Конфетно-букетный период окончен. Пара уже вместе, так или иначе. И собираются вместе пойти куда-то там.

О, эти сборы!

Если #мужчина приходит в состояние полной готовности минут за пять, включая мытьё, бритьё и повязывание галстука, то #женщина крутится перед зеркалом часами. Чем вызывает «законное» мужское раздражение: время ведь идёт и такси уже заждалось у подъезда с тикающим счётчиком.

Но вот этот благостный момент:

— Ну, как я выгляжу? — спрашивает дама,наконец-то оторвавшись от затяжного сеанса самолюбования.

В этот момент #мужчины обычно и совершают ту самую ошибку. Либо дежурно говорят «Ты прекрасна, поехали, такси ждёт!». Либо, что ещё хуже, пропускают первую часть фразы. Либо, что намного, намного хуже, дают «объективную» мужскую оценку, давая выход накопившемуся раздражению.

Хотя уже давным-давно разъяснено психологами, что #женщины в этот момент ждут не оценки и тем более не объективности, а искреннего и страстного восхищения. Не банальных комплиментов, а настоящих признаний в неотразимости. Как ***цать лет назад, когда благосклонно приняли от этого мужчины его первый букет.

И правда, понять, почему это так происходит в LTR, мужчинам не дано. Поэтому важно просто запомнить. И быть готовыми. Даже если запрос на восхищение поступает с частотой, измеряемой в герцах.

Всё просто, да?

И #отношения будут долгими и счастливыми?

Да, но есть нюанс.

В отношениях формализованных это не слишком работает. И даже самые цветистые признания в вечном благоговении их не спасут, если что. Наоборот, могут лишь ускорить развал и распад.

Как думаете, почему?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках