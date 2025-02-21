 

«Дети дуреют от этих нейронок» – Минпросвещения запретит несовершеннолетним пользоваться нейросетями

21.02.2025, 17:33, Разное
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В министерстве просвещения России обсуждают возможность ограничения доступа несовершеннолетних к искусственному интеллекту на основе нейросетей.

Рассматривается техническое решение, которое позволит пользоваться такими ресурсами только совершеннолетним гражданам после авторизации через портал госуслуг. Чиновники также предлагают ввести административную ответственность для родителей, которые не смогут ограничить доступ детей к ИИ-инструментам.

– Дети дуреют от этих нейронок. В советское время школьники самостоятельно писали сочинения, решали задачи, читали книги, энциклопедии. Сейчас за них всё делает искусственный интеллект. К чему это приведёт? К восстанию машин, наверное», – возмутилась представитель министерства Галина Бородаева и подчеркнула: раньше детей учили думать, а не «по кнопкам барабанить.

Для реализации инициативы потребуется не только создание системы возрастной верификации через госуслуги, но и координация с IT-компаниями, разрабатывающими ИИ на основе нейросетей. Если последние не пойдут на контакт, чиновники предлагают их «штрафовать и блокировать, чтобы неповадно было лезть к детям со своими сетями».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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