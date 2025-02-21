 

В сибирском городке местные чиновники два года скрывали смерть главы администрации, заменив его магнитофоном

21.02.2025, 13:33, Разное
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В городе Прокофьевск Новосибирской области местные чиновники в течение двух лет скрывали смерть главы администрации, чтобы продолжить беспрепятственно проворачивать коррупционные схемы.

Всё это время мэра заменял магнитофон с кассетой, на которой были записаны его выступления.

79-летний мэр Макар Кудрявцев скончался в январе 2023 года во время рабочего совещания со своей секретаршей в банно-развлекательном комплексе «Марина». Первым на место происшествия прибыл его заместитель Василий Чуриков, который быстро решил: нельзя предавать случившееся общественной огласке.

– Злоумышленники сочли, что если в городе назначат нового мэра, то они больше не смогут реализовывать ряд коррупционных схем и отмывать деньги. Поэтому похороны прошли без оформления свидетельства о смерти, в узком кругу ближайших родственников и коллег, после чего на рабочее место Кудрявцева поместили магнитофон «Маяк-233» со специально подготовленными кассетами – посетители регулярно слышали, как «мэр» говорит: «Запретить! Не допустить! Ужесточить!», – рассказали в правоохранительных органах.

Схема дала сбой, когда преступникам всё же пришлось организовать публичное выступление Кудрявцева весной 2024 года – для этого они подобрали внешне похожего бездомного, отмыли и проинструктировали его. Всё прошло безупречно – псевдо-Кудрявцев даже пообщался с губернатором и не вызвал никаких подозрений, но впоследствии актёру-любителю не заплатили обещанные 2 тысячи рублей. Бездомный обиделся и написал письмо в прокуратуру. В конце года, когда блюстители закона искали способы повысить показатели, они решили проверить даже такую, фантастическую на первый взгляд информацию, что и привело к успешному выявлению подлога.

В настоящий момент в Прокофьевске назначен новый мэр, а местных чиновников обязали «ввести его в курс всех дел». Против сотрудников кладбища, допустивших похороны Кудрявцева без надлежащих документов, возбуждено уголовное дело.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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