Израиль и США обсудили нарушение ХАМАСом условий сделки

Координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш провел срочную беседу со специальным посланником президента США Дональда Трампа по делам похищенных Адамом Бёлером.

Он проинформировал американского коллегу о результатах экспертизы тел заложников, переданных террористами из Газы 20 февраля. Обсуждались дальнейшие шаги в связи с грубым нарушением ХАМАСом условий сделки.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об окончании процедуры идентификации останков, переданных ХАМАСом Израилю. Специалисты Института судебной медицины подтвердили, что останки двух детей принадлежат Ариэлю и Кфиру Бибас. Эксперты пришли к выводу, что оба ребенка были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года, а не погибли в результате действий ЦАХАЛа, как считает ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что выводы экспертов о причине смерти Ариэля и Кфира Бибас совпадают с данными разведки. Кроме того, экспертиза показала, что среди переданных Израилю останков нет останков Шири Бибас. Анализ ДНК третьего тела, переданного вместе с Ариэлем и Кфиром, не совпадает с генетическим профилем ни одного из израильских заложников.