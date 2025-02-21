Рупор кремлевской пропаганды: Власти скрывают правду и не хотят расследовать убийство Лермонтова!!!

Следственный Комитет заявил, что не занимается расследованием убийства Лермонтова.

А мы то думали, пойдут допросы свидетелей, выяснение новых обстоятельств, исследование места убийства на предмет ненайденных ранее улик…

Власти решили скрывать ПРАВДУ.

Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения!

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Источник: Colonel Cassad

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