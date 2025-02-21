 

Рупор кремлевской пропаганды: Власти скрывают правду и не хотят расследовать убийство Лермонтова!!!

21.02.2025, 2:45, Разное
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Следственный Комитет заявил, что не занимается расследованием убийства Лермонтова.
А мы то думали, пойдут допросы свидетелей, выяснение новых обстоятельств, исследование места убийства на предмет ненайденных ранее улик…

Власти решили скрывать ПРАВДУ.
Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения!

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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