Рупор кремлевской пропаганды: Власти скрывают правду и не хотят расследовать убийство Лермонтова!!!
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Следственный Комитет заявил, что не занимается расследованием убийства Лермонтова.
А мы то думали, пойдут допросы свидетелей, выяснение новых обстоятельств, исследование места убийства на предмет ненайденных ранее улик…
Власти решили скрывать ПРАВДУ.
Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения!
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Источник: Colonel Cassad
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