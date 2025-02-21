 

Мнение «аналитика»: О беспримерном унижении… Показательная порка Зеленского продолжается?

21.02.2025, 2:35, Разное
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Дипломатический протокол хорош тем, что даёт уникальную возможность унизить оппонента и дать ему звонкую пощёчину так, чтобы не прибегать при этом к рукоприкладству. Ибо не обо всякого оппонента руки марать хочется.

Об украинского президента Владимира Зеленского посланникам трамповской Америки не хочется пачкать даже перчатки. Просто поразительно, как они стали обходиться с недавним «героем», которому рукоплескал Капитолий. И это лишь только начало, похоже.

Долгие, бесконечно долгие полминуты прождал Владимир Зеленский американского специального представителя Кита Келлога на глазах у СМИ и всего света. А когда дождался, на радостях побежал к большому заокеанскому боссу лобызать ручку. Но снова промахнулся. И это также видели все.

https://t.me/bbbreaking/200466

Но как будто этого мало, украинские СМИ сообщили, что совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и Кита Келлога отменили. Говорят, что сделано это по просьбе американской стороны. Укрощение строптивого продолжается.

Теперь он уже и рад бы подписать с #США ту самую сделку по ресурсам, о чём покаянно заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина. Но условия её изменились. Как сообщается, «администрация президента США Дональда Трампа выдала Украине “улучшенный” вариант межгосударственного соглашения по редкоземельным металлам». Также подтверждено, что #США хотят достичь сделки с Украиной по полезным ископаемым до начала предметных переговоров по урегулированию военного конфликта.

Говорят, что новый драфт улучшен под интересы американской стороны, а из «уступок» Киеву — споры по соглашению переданы в юрисдикцию третейского суда, а не нью-йоркского. Те же киви, только в профиль.

Памятай, чужинец, здесь хозяин – укроинець!

Или уже нет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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