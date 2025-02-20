 

Мнение «аналитика»: О главном разочаровании XXI века… Запад — всё?

20.02.2025, 23:40, Разное
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А вот и циферки подоспели. Свежие…

И ведь не мы, а они это всё наворотили.

Доля желающих уехать из России за границу на ПМЖ сократилась до 5%, это исторический минимум. Такую #новость сообщил гендиректор ВЦИОМ Фёдоров. По его словам, в 2021-м эта доля составляла 16%.

Понятно, что «заграница» здесь эвфемизм. Мало кто из русских хочет переехать в Таджикистан или Лаос. Основной поток релокантов идёт на Запад. Вернее – шёл. А теперь не будет.

Разочаровал Запад простого русского человека. Перестала мечта о релокации в цивилизованные страны быть такой уж привлекательной. Многие скажут, мол, «оно и к лучшему: не надо светлоликим западным господам близкого соседства с этими ужасными русскими». Но ведь на самом деле – погибла Идея. Умерла.

И теперь Запад – вовсе не Земля Обетованная, не цель стремлений и не предел мечтаний. Скорее, напротив.

А как же тогда он будет «смущать» и «развращать» российские элиты?

Как притягивать и вытягивать российский #капитал?

Ушла целая эпоха, начавшаяся лет 70 как?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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