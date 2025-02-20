 

Мнение: Зеленского никто не любит

20.02.2025, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любопытная ситуация возникла на международной арене: все последние дни президент самой мощной державы мира всячески поливает президента самой бедовой страны мира – Украины. Трамп неожиданно вышел из себя и, похоже, понемногу утратил всякий самоконтроль – его бесит Зеленский, и он уж не знает, как бы его побольнее и пооскорбительнее обозвать и, что называется, «размазать». Ненависть Трампа к Зеленскому явно выходит за какие-то допустимые рамки. «Ты сделал ужасную работу», «твоя страна разрушена», «ты диктатор», «у тебя рейтинг только 4%», «давно б уже заключил сделку, у тебя было целых 3 года» и т.д.

Зеленский, думаю, изначально догадывался, что многих приличных джентльменов может возмущать его манера ходить на все встречи на высшем уровне в свитере и джинсах – но едва ли он ожидал, что это может ТАК бесить. Вообще похоже, что Зеленский сумел довести Трампа до почти той же степени бешенства, в какой уже давно в их заочных взаимоотношениях пребывает Путин. Соответственно, мы получаем лишнее подтверждение…
И далее – на Вашем любимом Бусти, друзья! По ссылке https://boosty.to/sapojnik !

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Мнение «аналитика»: О главном разочаровании XXI века… Запад — всё?

20.02 / Рупор кремлевской пропаганды: О планах наступления ВСУ на Брянскую и Белгородскую область

20.02 / Мнение «аналитика»: О резкой перемене на главном фронте… Украина атаковала Россию?

20.02 / Мнение: Миллиард на продление жизни, успешное лечение диабета и польза средиземноморской диеты

20.02 / Личное: “Выигрыш походил на цирк”

20.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Социальное бессмертие

20.02 / Мнение: Рекорд строительства частных домов в России, требования к жилью и как схема метро поднимает цену

20.02 / Мнение: Письмо: “Не такой как все: взгляд игриво-хищный”

20.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Вскрытие Би-2

20.02 / Мнение: Про Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика