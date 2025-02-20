Мнение: Зеленского никто не любит

Любопытная ситуация возникла на международной арене: все последние дни президент самой мощной державы мира всячески поливает президента самой бедовой страны мира – Украины. Трамп неожиданно вышел из себя и, похоже, понемногу утратил всякий самоконтроль – его бесит Зеленский, и он уж не знает, как бы его побольнее и пооскорбительнее обозвать и, что называется, «размазать». Ненависть Трампа к Зеленскому явно выходит за какие-то допустимые рамки. «Ты сделал ужасную работу», «твоя страна разрушена», «ты диктатор», «у тебя рейтинг только 4%», «давно б уже заключил сделку, у тебя было целых 3 года» и т.д.

Зеленский, думаю, изначально догадывался, что многих приличных джентльменов может возмущать его манера ходить на все встречи на высшем уровне в свитере и джинсах – но едва ли он ожидал, что это может ТАК бесить. Вообще похоже, что Зеленский сумел довести Трампа до почти той же степени бешенства, в какой уже давно в их заочных взаимоотношениях пребывает Путин. Соответственно, мы получаем лишнее подтверждение…

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