 

Путин – “Освобождение Труфанова стало результатом российской политики”

20.02.2025, 22:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение из плена Александра Труфанова, у которого есть как израильское, так и российское гражданство, стало результатом российской внешней политики. Это заявление было сделано на встрече с руководством Федерации еврейских общин России.

“Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС”, – цитирует российского лидера РИА Новости.

Напомним: Саша Труфанов был освобожден из плена 15 февраля вместе с еще двумя заложниками, обладающими двойным гражданством: Саги Декель-Хеном, (гражданином Израиля и США) и Яиром Горном (гражданином Израиля, репатриантом из Аргентины). Отец Труфанова Виталий был убит террористами.

В день освобождения с Труфановым встретился российский посол в Израиле Анатолий Викторов, вручивший ему паспорт России. Однако следует отметить: несмотря на тесные связи РФ и ХАМАСа, Александр не был освобожден в качестве жеста доброй воли, а обменян на палестинских террористов.


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