Мнение: Миллиард на продление жизни, успешное лечение диабета и польза средиземноморской диеты

1. Учёные привлекли очередной миллиард долларов на борьбу со старением. На первый взгляд сумма большая: к примеру, если положить научному коллективу среднюю зарплату в 1 млн рублей в месяц, то на лабораторию из 200 учёных будет уходить всего лишь по 50 млн долларов ежегодно: это уже с учётом налогов и тому подобного. Накинем ещё 150 млн долларов на реторты с пробирками, и увидим, что выделенного миллиарда хватит серьёзной лаборатории на целых пять лет.

Но нет — на самом деле, по-настоящему прорывные открытия стоят дороже. Ещё в 2013 назад Форбс писал, что разработка новой лекарственной молекулы обходится в 5 млрд долларов (ссылка). Так как доллар за прошедшие 12 лет усох, и так как эликсир бессмертия синтезировать несколько сложнее, чем мазь от зуда в регио аналис, я бы осторожно предположил, что реальная сумма на разработку — от 100 млрд долларов до 1 триллиона.

С другой стороны, этот миллиард дают не стартаперам из офисного лифта, а проверенной команде. У Ретро Биосайенсес уже есть достижение мирового уровня — их препарат от Альцгеймера начинают испытывать на австралийцах в этом году (ссылка). Журналисты пишут, как именно учёные собираются сделать людей бессмертными: применить, наконец, стволовые клетки таким образом, чтобы они обращали старение вспять, только без раковых опухолей в нагрузку и не как у Рахили Вайнтрауб, а нормально, без побочек.



Другие команды исследователей скромнее: к примеру, Фонд Мафусаила собирается «сделать 90 лет новыми 50 годами к 2030 году». Если сейчас вам 85 лет, то через 5 лет вы сможете заглянуть в этот фонд, сделать волшебный укол и… почувствовать себя 50-летним. Звучит как ненаучная фантастика, конечно, но, с другой стороны, если бы у них не было реальных наработок, зачем бы они цеплялись за дату, которая наступит всего лишь через 5 лет?



Впрочем, что касается лично меня, то я не поверю, пока не увижу готовое лекарство. Верхушка коммунистической партии 100 лет назад уже пыталась достичь бессмертия через переливание крови, однако не преуспела. Большевик Александр Богданов убедил Сталина основать Институт крови, стал директором этого института и начал лить себе кровь от молодых студентов (ссылка). Как вскоре выяснилось, оптимизм товарища Богданова был преждевременным: во время 11-го переливания крови что-то пошло не так, и 54-летний экспериментатор погиб.

2. Американские учёные утверждают, что научились лечить диабет у мышей. Ошибка клеточного механизма, вызывающего диабет, оказалась связана с митохондриями, и это общая проблема как для мышей, так и для человека. Теперь можно надеяться, что и людей вскоре тоже удастся починить (ссылка):



…Открытие привело к разработке лечения, которое за месяц вернуло контроль над уровнем глюкозы в крови у мышей. Теперь исследователи получили возможность воздействовать на первопричину развития сахарного диабета, что вселяет надежду на замедление «тихой эпидемии». По статистике, сахарный диабет есть у каждого десятого жителя Земли.

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На данный момент ученые продемонстрировали, что экспериментальный препарат ISRIB блокирует ошибочные механизмы и за четыре недели восстанавливает способность бета-клеток контролировать уровень глюкозы в крови мышей.

3. Волшебные таблетки можно частично заменить профилактикой. Австралийские учёные утверждают, что некоторый шанс избежать Альцгеймера даёт правильное питание. Также крайне важно не впадать в преклонном возрасте в депрессию — то есть, применительно к нашим широтам, не читать военблогеров и прочих разжигателей паники (ссылка):

Средиземноморская диета снижает риски депрессии и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Австралии, которые проанализировали образ жизни и медицинский анамнез пожилых людей… <…>

В исследовании приняли участие 89 добровольцев, которые на момент начала эксперимента не имели проблем с когнитивными функциями. Ученые стремились оценить влияние привычек питания на риски развития депрессии и болезни Альцгеймера. Известно, что депрессия является фактором риска развития болезни Альцгеймера: примерно у 40% пожилых людей с установленным диагнозом деменция появляется в уже течение 27 месяцев.

Ученые оценили рацион участников с точки зрения приверженности средиземноморской диете, которая богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и морепродуктами. <…>

Оказалось, что наиболее низкий бал по приверженности средиземноморской диете был связан с наиболее высокими рисками депрессии и болезни Альцгеймера, которые оценили по изменениям в крови, таким показателям, как нейрофиламенты NfL — индикаторы деменции, болезни Паркинсона и других заболеваний.

В общем, ореховые смеси — это не только лакомство, но и лекарство. Жаль, что у меня к нему противопоказания. Если я куплю банку орехов, принимать по одной столовой ложке в день я не смогу: эта банка проживёт у меня максимум несколько дней.