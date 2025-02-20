Виткофф о плане Трампа по Газе – “Это не про выселение, это приглашение к мозговому штурму”

Стив Виткофф, специальный посланник президента США на Ближнем Востоке, выступая на экономической конференции в Майами, прокомментировал переговоры о втором этапе сделки, а также план Трампа по Газе.

По словам Виткоффа, второй этап сделки будет намного сложнее первого. “Но, если мы сможем преодолеть препятствия, у нас будет шанс на успех”, – заявил он.

Говоря о плане Трампа по Газе, Виткофф отметил, что план – это не про насильственное выселение палестинцев, а это приглашение к мозговому штурму. По словам Виткоффа, Трамп предложил взглянуть на проблему по-другому и подумать о решении, которое станет наилучшим для палестинского народа. “Например, хотят ли они остаться там или предпочли бы переехать в какое-то лучшее место, иметь возможность роста и финансовые перспективы”, – заявил спецпосланник президента.

Конференцию в Майами проводит Институтом Fii, организацией, основанной Саудовским суверенным инвестиционным фондом (PIF).