Рупор кремлевской пропаганды: План Сталина не существует, но выполняется
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Внезапный Сталин
Главная цель России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО, чему способствует Трамп. Со времен Иосифа Сталина это была единственная цель, и американский президент осуществил мечту Иосифа Сталина» (с) бывший посол США в Японии Рам Эмануэль
"План Сталина не существует, но выполняется" (с)
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Источник: Colonel Cassad
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