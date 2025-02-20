Рупор кремлевской пропаганды: План Сталина не существует, но выполняется

Внезапный Сталин

Главная цель России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО, чему способствует Трамп. Со времен Иосифа Сталина это была единственная цель, и американский президент осуществил мечту Иосифа Сталина» (с) бывший посол США в Японии Рам Эмануэль

"План Сталина не существует, но выполняется" (с)

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Источник: Colonel Cassad

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