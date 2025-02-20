Женщина подала в суд после того, как выносила чужого ребенка в результате ошибки ЭКО

Американка, которая выносила и родила мальчика, не являющегося ее биологическим ребенком, подала в суд на клинику ЭКО за путаницу, после того, как ее вынудили отказаться от опеки.

Кристина Мюррей из штата Джорджия забеременела после процедуры ЭКО в клинике Coastal Fertility в мае 2023 года. Однако, когда она родила мальчика, который по этническим признакам отличался как от нее, так и от выбранного ею донора спермы, выяснилось, что эмбрион, которого она вынашивала, на самом деле принадлежал другой паре. Несмотря на ошибку, Мюррей решила оставить ребенка и растила его несколько месяцев, пока биологическим родителям не было предоставлено право опеки.

Белая женщина родила темнокожего ребенка в декабре 2023 года. Она не публиковала его фотографии в интернете и не позволяла друзьям и семье его увидеть. В конечном итоге Мюррей приобрела набор для домашнего ДНК-теста, и результаты, которые она получила в конце января 2024 года, подтвердили, что они не являются биологическими родственниками. Примерно через месяц она сообщила клинике о путанице, тогда биологические родители подали иск о праве опеки.

Адвокаты Мюррей сообщают, что ей пришлось добровольно отказаться от опеки, когда ее юридическая команда объяснила, что у нее нет шансов выиграть в семейном суде.

В настоящее время ребенок живет с биологическими родителями в другом штате под новым именем. В жалобе говорится, что Мюррей до сих пор не знает, был ли ее эмбрион по ошибке перенесен в клинике Coastal Fertility Specialists другой паре и что произошло с ним после этого.

Теперь Мюррей требует, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, а также компенсацию в размере 75000 долларов и других убытков.