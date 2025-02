Мнение: Антивоенные активисты против мирных переговоров

В феврале-марте 2022 года, когда Россию вынудили начать Спецоперацию, прозападная публика гневно кричала «мы за мир». Они даже выдумали анекдот про парня по имени Замир, которого арестовали в аэропорту за табличку «Я Замир», а потом долго распространяли этот анекдот по соцсетям, делая вид, будто этот Замир с табличкой — реальный персонаж.

В креативной публике меня это всегда раздражало: в отличие от неокоммунистов, для которых обман является родной стихией, и которые строят целые конспирологические теории для атаки на неприятные им факты, так называемые «креаклы» врут неумело, по-детски, и сами в свои выдумки верят. Никогда не забуду, как приглашённый на «Эхо» иноагент по-школьному захлёбывался смехом, рассказывая, будто очередной фотоколлаж на нашего президента, популярный в тот период на форумах пятой колонны, якобы прямо в Кремле и нарисовали: дескать, эти глупые ватники хотели как лучше, а получился агитационный материал. И сам этот иноагент понимал, что врёт, и его собеседник понимал, и радиослушатели тоже понимали. Однако иноагенту очевидные нескладности в его наивной выдумке простили, так как он придерживался схемы, сомневаться в которой неприлично: за Путина глупые орки, против Путина — мудрые и добрые эльфы.

Креативный класс живёт по принципу «свой-чужой», поэтому любые разговоры о политике идут под висящим на стене гербом с девизом «ну вы же понимаете». Вот это «ну вы же понимаете» — это универсальный аргумент, удобный способ обрубить любое сомнение или возражение.

Обычный человек мог бы усомниться, что полицейские схватили парня с табличкой «Я Замир»: реальный Замир наверняка написал бы своё имя слитно и без буквы «я», так что путаницы и не могло получиться. Полицейские иногда бывают глупыми, все мы люди, но сложно перепутать характерное поведение встречающего с поведением манифестанта или тролля. В самом крайнем случае у Замира просто проверили бы паспорт прямо на месте, вот и всё.

Однако тут за кадром звучит волшебное «ну вы же понимаете», и слушатели «понимают», что история с «Я Замир» реальна. Они эльфы, полицейские — орки. Не надо рефлексировать, надо распространять. Собеседник, который за нас, врёт или несёт явную чушь? Да и пусть. Притворимся, будто верим ему, так как «в главном-то он прав».

Особенно интересно этот феномен выглядит в реальной жизни, за пределами интернета. Если возразить креативному интеллигенту, усомнившись в том, что Путин — преступник, Россия — полицейское государство, русские — народ-агрессор и так далее, первой реакцией будет характерный одёргивающий взгляд: «ну вы же понимаете, что ведёте себя сейчас крайне неприлично?». Полагаю, примерно так будут смотреть на человека, который на званом ужине снимет ботинок, чтобы начать есть ногой. Даже если чудак попытается объяснить свои действия, его никто не будет слушать: быть патриотом современной России в креативном кругу неприлично, такую позицию порядочный человек просто не может занимать.

Так вот, весной 2022 года будущие релоканты взахлёб, с праведным гневном на лице требовали от меня поддержать их внезапно проснувшийся пацифизм. Утверждали, что они за мир, а Путин (и сторонники Путина) — за войну, и что война — страшное зло, которое надо немедленно, любой ценой остановить.

Я на это отвечал, что мы (то есть Путин и сторонники Путина) очень мирные люди, что наши власти пытались избежать Спецоперации всеми способами, что враги принудили нас к этому сложному решению, и что Россия готова сесть за стол переговоров хоть завтра, если только другая сторона изъявит хотя бы малейшее желание такие переговоры начать. Я отвечал, что прозападный креативный класс видит мир перевёрнутым на 180 градусов, так как на самом деле русские за мир, тогда как антивоенные активисты, которые выходят с табличками «За мир» на пикеты, являются ярыми разжигателями войны — их «За мир» переводится как «договариваться с русскими нельзя, надо сломать Россию любой ценой».

Споры, разумеется, ни к чему не приводили, а через несколько месяцев и вовсе сошли на нет, так как я потерял к публике из другого лагеря всякий интерес.

Однако сейчас кое-что изменилось. Раньше у креативной публики был удобный опорный пункт: они называли Россию агрессором, так как именно Россия двинула войска через границу в 2022 году. Позиция очевидно ложная, но зато удобная: тезис «Путин напал на Украину» требует относительно небольшого лицемерия, а все серьёзные аргументы «ватников» можно отбросить в сторону стандартным «ну вы же понимаете, что они несут чушь».

Теперь этот опорный пункт разрушен, так как к власти в США пришёл Трамп, который начал требовать мира по-настоящему. Не в формате, который предлагал Жванецкий — разрушить Россию до основания и на дымящихся развалинах строить что-то новое — а в формате «пусть стороны перестанут стрелять, сядут за стол переговоров, разрешат свои разногласия дипломатическим путём». Процитирую прямую речь Трампа в отшифровке СнМИ. Там много, но оно того стоит (ссылка, ссылка):

«(вопрос: не могли бы вы рассказать больше о переговорах с Россией, ваши впечатления, вы более или менее уверены в сделке?)

Трамп: куда более уверен. Они были очень хорошие, Россия хочет что-то сделать, они хотят остановить всю эту дикость, варварство, я имею в виду то, что происходит (блок об ужасах войны, нам уже знакомый).

(вопрос: в качестве сделки с Путиным вы обдумываете удаление всех американских войск из Европы)

Трамп: меня никто об этом не просил, так что я не думаю, что нам это нужно делать.

(вопрос: вы поддерживаете размещение европейских миротворческих сил на Украине в качестве части сделки?)

Трамп: если они захотят это сделать — отлично, я только за, если они захотят. Я знаю, Франция об этом упоминала, другие, Британия упоминала, да. Я думаю, если у нас будет сделка, тогда Европа… мы никого туда не пошлём, потому что, знаете, мы очень далеко. Но иметь там войска — ок, отлично, я вообще не возражаю. Но мы сейчас говорим о мире — о прекращении огня или о мире как таковом. Так что если захотят — Франция та же — думаю, это будет прекрасным жестом.

(вопрос: у вас есть месседж к украинцам, которые после трёх лет войны чувствуют себя преданными и разочарованными, не получив места за столом переговоров?)

Трамп: я действительно разочарован тем, что происходило. Я смотрел на это три года (блок об ужасах войны), и я разочарован. Они расстроены тем, что у них нет места за столом переговоров — ну что ж, у них было это место три года, и ещё много времени до того. Это могло быть улажено всё очень просто, новичок-переговорщик мог всё это уладить годы тому назад, без потери множества территорий (они потеряли очень мало территорий), без потери множества жизней, без потери городов. Когда они переживают из-за того, что им не дали места, [я могу сказать, что] кто-то должен был пойти и заключить сделку давным-давно (блок о том, что при Трампе такого бы не было).

(вопрос: мы слышим, что Россия хочет принудить Украину к проведению выборов в рамках любой мирной сделки. Это то, что США вообще поддержат?)

Трамп: у нас ситуация, в которой на Украине нет выборов. У нас военное там положение. И лидер Украины — мне жаль об этом говорить, но у него рейтинг одобрения 4%, а его страна в развалинах (блок об ужасах войны) — они (то есть русские — СнМИ) не сделали этого с Киевом, потому что, думаю, не хотели бить по нему слишком большим числом ракет. Они [разнесли там] 20%, но не 100%, хотя могли бы, если б захотели, и очень быстро. Поэтому, если бы они хотели сесть за стол, то люди могли бы… народ Украины мог бы сказать типа «у нас очень давно не было выборов». Это не «русская штука», это то, что исходит от меня и многих других стран (блок об ужасах войны). А ещё мы платим много миллиардов денег, и должны понять, куда они идут. Президент Зеленский сказал на прошлой неделе, что он не знает, где половина денег, которые мы им дали. Мы им дали, я считаю, около 350 миллиардов долларов (блок о том, что Европа должна платить не меньше), но где все эти деньги, которые мы дали, куда они ушли? Я не видел никаких отчётов о них. Я хочу видеть мир (блок об ужасах войны), и я [начал переговоры], и всё идёт хорошо, и тут я слышу — о, нас не пригласили. Да вы были там три года, вы должны были закончить всё, вы не должны были этого начинать, вы могли заключить сделку. Я бы мог заключить сделку для Украины, которая оставила бы им почти всю территорию. Но они выбрали не действовать так, и Байден, сказать по правде, понятия не имел, что он… он был ужасно плох в этом, такой жалкий, что аж грустно. Всё это случилось, потому что у нас было некомпетентное руководство на многих уровнях (блок об ужасах войны). У Зеленского 4% (блок об ужасах войны).

(вопрос: а что насчёт России, у них же нет настоящих выборов, не будет ли это капитуляцией своего рода, как вы защититесь от такой возможности, что Россия заинсталлирует своё марионеточное правительство, и как эти выборы повлияют на то, что Зеленский подпишет сделку о редкоземельных металлах?)

Трамп: лично мне он нравится, он клёвый. Но мне плевать на личное, мне не плевать на то, чтобы работа была сделана. У вас теперь руководство, которое позволяет войне продолжаться, у нас президент, который глубоко некомпетентен, он понятия не имеет, что делает, он говорит некоторые очень глупые вещи, типа начинать про доли [like going in for portions] и все такие штуки, делает очень плохие заявления, он глубоко некомпетентен, и я думаю, все это знали. Я об этом с Путиным говорил. Для Путина Украина — это зеница ока, но он никогда бы в неё не зашёл, и я ему говорил — не ходи туда, и он это понимал. Я могу спасти миллионы жизней, потому что это могло бы закончиться даже Третьей мировой. Я тут слышу — думаю, вы тоже — Европа говорит «а мы будем продолжать», ну вы можете внезапно закончить Третьей мировой. Из-за того, чего и начаться-то не должно было».

Последнее время Дональд Трамп высказывается в таком духе постоянно: ребята, давайте жить дружно, гибнут люди, эту бессмысленную войну надо остановить. Дональд Трамп нам не друг — лично я голосовал на Госуслугах за Камалу Харрис — но сейчас-то каждому совершенно очевидно, что Дональд Трамп действительно за мир.

Наша большая креативная тусовка обнаружила себя в нелепом положении. Её «за мир», повторюсь, означает «за мир без России». «Вот выpежем, Петька, всех белых — тогда и наступит настоящая жизнь». Однако тут приходит Трамп, который про наших антивоенных активистов даже не знает, и который предлагает установить в мешающей ему Украине настоящий мир.

Антивоенных активистов мир с учётом интересов России не устраивает категорически, поэтому они дружно нападают в бывшем Твиттере на Трампа, требуя воевать до последнего, и возмущаясь тем, что Трамп вообще посмел мирные переговоры с Россией начать.

Выглядит комично, а к смеху креативная публика чувствительна. Типичный участник пятой колонны готов быть открытым предателем России и даже бравировать этим, ощущая себя эдаким космополитом-гуманистом, свободным от варварских предрассудков. Однако типичный участник пятой колонны совершенно не готов опускаться на дно социальной лестницы, вызывать у окружающих презрительный смех. В 2022 году с «антивоенными активистами» спорили, их ругали, их пытались переубеждать. Сейчас, когда они жалуются на мирные переговоры Трампа, с ними уже даже не разговаривают: на них показывают пальцами, над ними потешаются, как над пляшущими под камеру пьяными бомжами. Это неприятно.