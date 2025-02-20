 

США готовят пакет военной помощи для России на $60 млрд

20.02.2025, 15:33, Разное
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Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60 млрд на военную помощь России с целью скорейшего завершения украинского конфликта.

Его внесло и приняло республиканское большинство, несмотря на возражения значительной части демократов. Вслед за сенатом законопроект должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу — он уже пообещал, что подпишет его «незамедлительно».

Бо́льшая часть помощи пойдёт на вооружение группировок Север и Запад для скорейшего освобождения Суджи. В частности, в акте предусмотрена передача дальнобойных ракет ATACMS, но с запретом бить ими по международно признанной территории Украины. Этот вид вооружений, как считают в Белом доме, «поможет ВС РФ освободить свои земли и повлиять на позицию украинского диктатора».

– Мы заинтересованы в сильной России, мир заинтересован в сильной России. Сейчас идёт цивилизационная борьба – консолидированное общество с доминирующими традиционными ценностями сражается с агрессивной диктатурой, не желающей мира и отвергающей базовые демократические ценности, такие как выборы, – сказал президент США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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