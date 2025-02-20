Ink Console возрождает магию текстовых приключений из 80-х

На краудфандинговой платформе Crowd Supply появился новый проект под названием Ink Console. Это попытка энтузиастов познакомить современную молодежь с классикой – текстовыми компьютерными играми, с которых начиналась вся игровая индустрия. Разрешение мониторов тогда было неказистым, а графика оставляла желать лучшего, поэтому любимым жанром геймеров 80-х были именно текстовые квесты.

В упрощенном виде такие игры можно назвать интерактивными литературными произведениями, в которых все события описываются текстом, но у игрока есть возможность влиять на них. И тем самым погружаться в процесс с головой, используя силу своего воображения. А для этого не нужно огромной вычислительной мощности — и даже небольшой гаджет может стать библиотекой, наполненной сокровищами.

Ink Console выполнен в формате электронной книги с 7,5-дюймовым дисплеем E Ink с разрешением 800 x 480. Процессор двуядерный, 32-битный, он поддерживает не более 8 Мб PSRAM и 4 Мб флеш-памяти. Есть монодинамик, 3,5-мм аудиоразъем и двухканальный стереовыход. Емкость батареи 5000 мА⋅ч, она заряжается через USB-C. Для установки обновлений предусмотрено подключение через Wi-Fi и Bluetooth.

Сами игры загружаются в устройство исключительно через SD-ридер при помощи карт памяти. Набор инструментов You Create позволяет всем желающим создать свою игру, для чего не требуется ни навыков программирования, ни рисования. Лишь фантазия и желание делиться своими произведениями с аудиторией.

Источник — Ink Console