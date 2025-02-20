 

На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов, шесть слонов погибли

20.02.2025, 15:20, Новости дня
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Рядом с городом Хабаране в центре Шри-Ланки пассажирский поезд врезался в стадо слонов. Шесть слонов погибли, еще два получили травмы, им оказана помощь. Состав сошел с рельс, однако среди людей пострадавших не было.

Столкновения поездов со слонами происходят на Шри-Ланке не так уж редко, они уносят жизни 20 животных в год. Однако нынешний инцидент власти называют самым тяжелым за долгие годы.

На острове насчитывается около 7000 слонов. Превращение их природной среды обитания в сельскохозяйственные угодья приводит к тому, что столкновения с людьми происходят все чаще. При этом слон на Шри-Ланке считается священным животным, а его убийство – уголовное преступление.


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