Apple обдумывает идею добавить рекламу в сервис Maps

В сети появилась информация о планах Apple интегрировать поисковую рекламу в приложение «Maps» ради его монетизации — подобно тому, как это уже было реализовано в приложениях News и Stocks. Основная цель проекта — дать возможность бизнесу рекламировать свои заведения внутри Apple Maps.

По словам известного инсайдера Apple Марка Гурмана, эта идея уже обсуждалась в компании несколько лет назад, но так и не была воплощена. Однако по мере бурного развития цифровой рекламы руководство Apple было вынуждено к ней вернуться.

По замысл Apple, заинтересованные компании смогут за плату продвигать свои заведения через поисковый сервис в приоритетном порядке. В результате, пользователю легче будет найти наиболее подходящий ему ресторан, магазин или отель.

Однако, пока все ограничивается предварительными исследованиями и до полноценной реализации проекта пока еще далеко. По крайней мере, никаких сроков в компании не называют.

Источник — TechSpot