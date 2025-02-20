 

Apple обдумывает идею добавить рекламу в сервис Maps

20.02.2025, 14:25, Разное
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В сети появилась информация о планах Apple интегрировать поисковую рекламу в приложение «Maps» ради его монетизации — подобно тому, как это уже было реализовано в приложениях News и Stocks. Основная цель проекта — дать возможность бизнесу рекламировать свои заведения внутри Apple Maps.

По словам известного инсайдера Apple Марка Гурмана, эта идея уже обсуждалась в компании несколько лет назад, но так и не была воплощена. Однако по мере бурного развития цифровой рекламы руководство Apple было вынуждено к ней вернуться.

По замысл Apple, заинтересованные компании смогут за плату продвигать свои заведения через поисковый сервис в приоритетном порядке. В результате, пользователю легче будет найти наиболее подходящий ему ресторан, магазин или отель.

Однако, пока все ограничивается предварительными исследованиями и до полноценной реализации проекта пока еще далеко. По крайней мере, никаких сроков в компании не называют.

Источник &#8212 TechSpot


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