Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1093-й день войны

Министерство обороны РФ 20 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

Сегодняшний отчет начинается с заявления: “Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены”. Украинская сторона заявляет, чт ночью армия РФ осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры, в результате чего повреждения получили производственные мощности.

В отчете минобороны РФ утверждается: “На Харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 93600 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).