Мнение «аналитика»: О «диктаторе»… Зеленского теперь сливают и британцы?

Верно ли, что украинский президент Владимир #Зеленский — послушная «марионетка» Запада, #США, или Великобритании?

Разве не демонстрирует он сейчас личное мужество и подлинную независимость, отказываясь принять вроде как «невыгодные» Украине условия Вашингтона? И разве не за эту стойкость «мочат» его в полную силу и Дональд #Трамп, и сын его, и вероятный преемник Джей Ди Вэнс? И разве не благодаря ей украинцы снова почувствовали гордость своей «незламностью».

«Победили Россию — переможем и Америку», — говорят теперь они.

Всё это так, но…

Всё это лишь напоминает, что 100% послушных «марионеток» не бывает среди людей. Не зря Господь наделил Адама с потомками свободой воли. Даже если это свобода делать саморазрушительные глупости.

И ещё ситуация вокруг Зеленского напоминает о том, что когда «марионетка» выходит из-под контроля, её начинают мочить уже всерьёз. Со всех стволов. Что мы и видим сейчас в американских республиканских СМИ.

Да и не только в американских.

Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет экс-главкому ВСУ Валерию Залужному — пишет британский журнал «The Economist», ссылаясь на попавший в его распоряжение опрос общественного мнения. Издание отмечает, что многие жители Украины недовольны нынешним президентом. «Он проиграет… Залужному с 30% голосов против его 65%», говорится в сообщении. Также в материале утверждается, что Владимир Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше делает упор на самых близких его сторонников, и в его окружении нет никого, кто готов ему сказать, что он совершает ошибки.

В общем, западное общественное мнение начинают приучать к тому, что два Владимира — Зеленский и #Путин — это «два сапога пара». Оба хуже. И лучше поставить «на Украину» другую марионетку, тем более — давнюю британскую «консерву».

То бишь, «сливают» недавнего героя.

А вот сольют ли?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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