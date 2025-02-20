 

Один из самых длинных мостов в мире построен с использованием бамбука

20.02.2025, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мост «Гонконг-Чжухай-Макао» был построен в 2018 году и с тех пор активно эксплуатируется – по нему проезжает в среднем 150 тыс. автомобилей в сутки. Спустя семь лет инспекция показала, что защитные панели на конструкционных элементах моста практически не пострадали. Они успешно выдерживают удары волн, палящее солнце и приход тайфунов каждый сезон. При этом у них есть секрет – эти панели изготовлены из бамбукового композита.

В 2023 году в Китае была принята государственная программа «Бамбук вместо пластика», которая завершается в конце текущего года. Цель программы – нарастить использование в стране материалов из бамбука на 20%, чтобы те потеснили аналоги из пластика во всех сферах. Если затея окажется успешной, будет запущен повсеместный отказ от пластика в пользу композитных материалов не только из бамбука, но и других растений.

Важный фактор – Китай намерен потеснить производителей пластика и на мировом рынке. Он уже является лидером по экспорту материалов из бамбука с долей в 70 % и оборотами под $74 млрд. И постоянно наращивает не только объемы производства, но и ассортимент — наряду с качеством продукции. Например, недавно там отказались от клеев с альдегидом и фенолами, а для удаления загрязнений из древесной массы используют «мягкий пиролиз», который сохраняет структуру целлюлозы.

Из бамбуковых композитов можно делать практически что угодно — так же, как из пластика, примером чему служит тот самый мост в провинции Гуандун. Но что важнее, бамбук очень быстро растет, это возобновляемый ресурс, который потом еще и разлагается естественным путем. Значит, материалов на его основе в перспективе хватит для удовлетворения спроса даже в масштабах континента, если не всей планеты.Источник &#8212 China Daily


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / В Москве прошло первое ежемесячное мероприятие по выявлению пользователей VPN

20.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Зеленский убил американского журналиста

20.02 / Мнение «аналитика»: О гарантиях безопасности… Вот эта — лучшая?

20.02 / Трамп распорядился рассекретить документы австрийского Генштаба о создании Украины

20.02 / Электромобиль Sova 25 готов к работе на дорогах общего пользования

20.02 / Мнение: Ничего не будет

20.02 / Мнение «аналитика»: О делах наших скорбных… Кто на самом деле управляет Россией?

19.02 / Мнение: Китай обогнал США по роботам, американские школьники плохо читают, нефантастический подход к ИИ

19.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Тяжелый случай вранья

19.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Развитие БЭК. Итоги двух лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика