Один из самых длинных мостов в мире построен с использованием бамбука

Мост «Гонконг-Чжухай-Макао» был построен в 2018 году и с тех пор активно эксплуатируется – по нему проезжает в среднем 150 тыс. автомобилей в сутки. Спустя семь лет инспекция показала, что защитные панели на конструкционных элементах моста практически не пострадали. Они успешно выдерживают удары волн, палящее солнце и приход тайфунов каждый сезон. При этом у них есть секрет – эти панели изготовлены из бамбукового композита.

В 2023 году в Китае была принята государственная программа «Бамбук вместо пластика», которая завершается в конце текущего года. Цель программы – нарастить использование в стране материалов из бамбука на 20%, чтобы те потеснили аналоги из пластика во всех сферах. Если затея окажется успешной, будет запущен повсеместный отказ от пластика в пользу композитных материалов не только из бамбука, но и других растений.

Важный фактор – Китай намерен потеснить производителей пластика и на мировом рынке. Он уже является лидером по экспорту материалов из бамбука с долей в 70 % и оборотами под $74 млрд. И постоянно наращивает не только объемы производства, но и ассортимент — наряду с качеством продукции. Например, недавно там отказались от клеев с альдегидом и фенолами, а для удаления загрязнений из древесной массы используют «мягкий пиролиз», который сохраняет структуру целлюлозы.

Из бамбуковых композитов можно делать практически что угодно — так же, как из пластика, примером чему служит тот самый мост в провинции Гуандун. Но что важнее, бамбук очень быстро растет, это возобновляемый ресурс, который потом еще и разлагается естественным путем. Значит, материалов на его основе в перспективе хватит для удовлетворения спроса даже в масштабах континента, если не всей планеты.Источник — China Daily