 

Премьер-министр Гренады потребовал от лидера ЕС репараций за работорговлю

20.02.2025, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Барбадосе прошел 48-й саммит Карибского сообщества – торгово-экономического союза государств Центральной Америки и севера Южной Америки. В его работе впервые принял участие глава Еврокомиссии. Напомним, что этот пост занимает Урсула фон дер Лайяен.

Премьер министр Гренады Дикон Митчелл призвал бывшие колониальные страны принести извинения за работорговлю и выплатить компенсацию. “Не хочу показаться невежливым, но должен сказать: в ходе диалога с вами нельзя игнорировать вопрос о репарациях”, – заявил он европейскому политику.

“Наш долг перед грядущими поколениями – гарантировать признание рабства преступлением против человечности, принесение извинений и компенсации. Это не должно повториться”, – добавил он.

Фон дер Ляйен согласилась с тем, что рабство – преступление против человечности. “Каждый человек неприкосновенен, его достоинство должно быть защищено”, – сказала она, обойдя вопрос об извинениях и компенсации.

Призывы к выплате компенсации за работорговлю становятся все более слышными как в Карибском бассейне, так и в Африке. Требуют этого и радикальные представители афроамериканской общины США.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Верховный суд отверг иск Греты Тунберг и ее единомышленников против правительства Швеции

20.02 / В Сеуле начался процесс над президентом Южной Кореи, обвиняемым в мятеже

20.02 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1093-й день войны

20.02 / Премьер-министр Великобритании поддержал решение Зеленского не проводить выборы во время войны

20.02 / В Москве частично сгорел Институт вычислительной техники

19.02 / Трамп назвал Зеленского заурядным комиком и диктатором

19.02 / Водолазы нашли на дне Балтийского моря кокаин, стоимостью около 15 миллионов долларов

19.02 / Слухи в Таиланде – израильтяне строят поселение в Пае, считая его “землей обетованной”

19.02 / Более 150 малых косаток выбросились на берег острова Тасмания

19.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 106 из 167 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 9 украинских БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика