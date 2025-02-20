В Москве прошло первое ежемесячное мероприятие по выявлению пользователей VPN

В Москве состоялось первое мероприятие по выявлению пользователей VPN на улицах – сотрудники правоохранительных органов вместе с экспертами ГРЧЦ останавливали

прохожих в подземном переходе и просили добровольно предъявить

документы на телефон и предоставить его к осмотру. Эксперты проверяли серийные номера, IMEI и нотификации,

подтверждающие легальный ввоз устройства в страну.

Если на телефоне пользователя оказывалось программное обеспечение для работы

с VPN недружественных стран, физическим лицам выписывался штраф по КоАП РФ ст.

13.06 ч. 1 в размере 3-5 тысяч рублей. Точная сумма определялась количеством

запрещённых приложений. При выявлении «серого» происхождения

телефона, его конфисковывали.

«Акция направлена на обеспечение информационной безопасности и

соблюдение законодательства. Это поможет государству создать более безопасную

информационную среду для всех граждан», — отметили в пресс-службе МВД.

В ходе мероприятия были проверены 500 человек. Из них у 120 обнаружили на устройствах VPN. Также 50 iРhone, 37 смартфонов Samsung и 15 аппаратов других марок были конфискованы из-за нелегального ввоза.

С марта 2025 года ведомство планирует подключить участковых инспекторов к

обходу своих районов для поиска абонентских домашних роутеров, которые также

используют технологию VPN. Эти устройства попадают под пункт 12 перечня в постановлении правительства РФ от 04.02.2022 № 113, в части «оборудования

коммутации и маршрутизации пакетов информационных сетей передачи данных».

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