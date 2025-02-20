 

Мнение «аналитика»: О гарантиях безопасности… Вот эта — лучшая?

20.02.2025, 9:40, Разное
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По правде говоря, лучшей «гарантией безопасности» для Украины стали бы её партнёрские, добрососедские и взаимовыгодные отношения с Россией. К которым #Россия всегда была голова. И ради них даже часто — слишком часто! — шла на уступки юго-западному соседу.

#Украина их отвергла. Давно.

Теперь, видимо, настал черёд других гарантий…

Вот эта — лучшая?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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