Мнение «аналитика»: О гарантиях безопасности… Вот эта — лучшая?
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По правде говоря, лучшей «гарантией безопасности» для Украины стали бы её партнёрские, добрососедские и взаимовыгодные отношения с Россией. К которым #Россия всегда была голова. И ради них даже часто — слишком часто! — шла на уступки юго-западному соседу.
#Украина их отвергла. Давно.
Теперь, видимо, настал черёд других гарантий…
Вот эта — лучшая?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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