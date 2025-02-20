 

Трамп распорядился рассекретить документы австрийского Генштаба о создании Украины

20.02.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп анонсировал «величайшее разоблачение десятилетия» — по его распоряжению до конца февраля будут опубликованы материалы Генерального штаба Австро-Венгрии о создании Украины.

– Чтобы расставить все точки над i, я приказал немедленно предать гласности все архивные документы, связанные с возникновением украинского государства в годы Первой мировой войны. Надеюсь, это поможет установить мир в Европе, – написал Трамп.

Как сообщил источник Bloomberg в библиотеке Конгресса США, «украинский» фонд австрийского Генштаба состоит из 622 документов, датированных 1914-1918 гг. Они были вывезены из Вены после падения империи Габсбургов и в 1925 году приобретены на аукционе Эдгаром Гувером, будущим главой ФБР.

– Гувер считал, что эти документы нужно хранить под грифом «совершенно секретно», так как их обнародование может шокировать миллионы людей. Поэтому мы с нетерпением ждём их публикации – очень интересно, как же создавали Украину, – сказал высокопоставленный сотрудник крупнейшего книгохранилища США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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