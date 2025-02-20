 

Электромобиль Sova 25 готов к работе на дорогах общего пользования

20.02.2025, 9:25, Разное
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Изображение: Сова Моторс

Компания «Сова Моторс», которая занимается разработкой коммерческих электромобилей для российского рынка и различными логистическими решениями, объявила о том, что фургон модели Sova 25 в правовом акценте готов к эксплуатации.

Коммерческий электромобиль Sova 25 прошел все требуемые испытания и тесты, получил всю разрешительную документацию, а также сертификат ОТТС (одобрения типа транспортного средства). То есть фургон готов к выезду на дороги общего пользования.

Изображение: Сова Моторс

Sova 25 является электромобилем коммерческого назначения полной массой почти 2,5 тонны, предназначенный для работы в крупных городах. Его кузов имеет объем 5,1 м3, отличается трехсторонней погрузкой, позволяет перевозить грузы длиной до 2,6 метра общей массой не более 1 тонны.

Одного заряда аккумулятора Sova 25 на 41,86 кВт·ч хватает примерно на 200 км, но за полчаса его можно подзарядить еще на 100 км. Мощность двигателя — 60 кВт или 81,6 л.c. Гарантия на новинку составляет 3 года или 150 000 км пробега. В этих же рамках производитель обещает бесплатное техобслуживание.Источник &#8212 Сова Моторс


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