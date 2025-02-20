 

Премьер-министр Великобритании поддержал решение Зеленского не проводить выборы во время войны

20.02.2025, 7:20, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что считает отказ украинского лидера от проведения президентских выборов в условиях войны правомерным.

“Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время конфликта”, – говорится в сообщении офиса Стармера. Глава британского правительства напомнил, что точно так же поступила Великобритания во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Стармер подчеркнул “необходимость совместной работы всех сторон”. При этом он заявил о “поддержке усилий под руководством США по установлению прочного мира на Украине”.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского “президентом без выборов” и обвинил его в отказе от их проведения.


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