В Москве частично сгорел Институт вычислительной техники

Вечером 19 февраля в Москве, на Варшавском шоссе (дом 125, корпус 3), в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева, возник сильный пожар на площади около 1500 кв.м.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались примерно 30 человек. В тушении были задействованы авиация и пожарный поезд. Сообщалось о нехватке воды в гидрантах.

По данным МЧС РФ, на горящее здание авиация сбросила более 400 тонн воды (65 сбросов).

Пожар локализован, но операция по его тушению продолжается. В ней задействованы сотни сотрудников пожарной службы и 50 единиц техники.

Судя по имеющимся данным, зданию института причинен значительный ущерб. На площади примерно 1000 кв.м обрушились кровля и стены.