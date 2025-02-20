 

Мнение: Ничего не будет

20.02.2025, 2:55, Разное
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Достаточно очевидно, что что-либо обсуждать и в принципе рассчитывать на что-то умное от нынешних властителей РФ не приходится. Ничего не будет. Как и никакого “прорыва” от США мы не увидим. В принципе, очень бы хотелось чего-то решительного, что-то вроде “ни мира, ни войны, а армию распустить”, как в 1918. Но – и этого не будет, увы. Удивительно, влезли в настолько наглухо безнадежную ситуацию, что из нее не видно вообще никакого выхода. Тоска.

Источник: Размышления вольного социолога


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