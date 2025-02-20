Рупор кремлевской пропаганды: Заставить инженера-коммуниста отдыхать

Ужасы СССР – шахтеров привлекали в ответственности за отказ отдыхать.

Неправильно товарищ Кортелев использовал выходные. Вместо того чтобы отдыхать, занимаясь самобразованием, вкалывал на шахте.

Собственно, то стальное поколение ценой огромных усилий модернизировало страну, выиграло войну и построило сверхдержаву.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках