Рупор кремлевской пропаганды: Заставить инженера-коммуниста отдыхать
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Ужасы СССР – шахтеров привлекали в ответственности за отказ отдыхать.
Неправильно товарищ Кортелев использовал выходные. Вместо того чтобы отдыхать, занимаясь самобразованием, вкалывал на шахте.
Собственно, то стальное поколение ценой огромных усилий модернизировало страну, выиграло войну и построило сверхдержаву.
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Источник: Colonel Cassad
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