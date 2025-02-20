 

Рупор кремлевской пропаганды: Заставить инженера-коммуниста отдыхать

20.02.2025, 1:55, Разное
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Ужасы СССР – шахтеров привлекали в ответственности за отказ отдыхать.
Неправильно товарищ Кортелев использовал выходные. Вместо того чтобы отдыхать, занимаясь самобразованием, вкалывал на шахте.
Собственно, то стальное поколение ценой огромных усилий модернизировало страну, выиграло войну и построило сверхдержаву.

Источник: Colonel Cassad

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