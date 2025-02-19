Мнение: Китай обогнал США по роботам, американские школьники плохо читают, нефантастический подход к ИИ

1. Ещё каких-то 30-40 лет назад техническую мощь страны считали не по нейросетям и искусственному интеллекту, которых тогда ещё не было, а по промышленным роботам. Япония, Корея, Германия, США – все наперебой хвастались клешнями своих роботов-манипуляторов на конвейерах автозаводов, своим уровнем промышленной роботизации.

Сейчас, однако, мы видим, что промышленные роботы старого типа для экономики — не главное. В России уровень роботизации всё ещё невелик, но мы смогли обогнать Германию и Японию.

Кроме того, преимущество стран Запада в роботизации сдулось. Мы с вами уже обсуждали, что по уровню роботизации Китай уже обошёл почти все крупные страны мира, причём конкретно американцев китайцы обогнали с огромным отрывом (ссылка):



Китай обогнал Германию и Японию, заняв третье место в мире по плотности промышленных роботов, согласно отчету Международной федерации робототехники (IFR) за 2023 год. В стране на каждые 10’000 работников приходится 470 роботов, что более чем на 50% превышает показатель США, которые опустились на 11-е место. Успех Китая объясняется крупными инвестициями в автоматизацию, поддержкой государства и мощным производственным рынком, тогда как снижение позиций США связывают с деиндустриализацией, недостаточными вложениями в развитие технологий и неудачной геополитической стратегией.

Китайцы чувствуют себя настолько уверенно, что намереваются заменить роботами персонал не только на своих фабриках, но и на американских тоже (ссылка):



Китайский производитель человекоподобных роботов UBTech заключил долгосрочное партнерство с Foxconn, ключевым производственным партнером Apple. Роботы Walker S1 будут использоваться в различных отраслях, от автомобилестроения до производства электроники. Они возьмут на себя «сложные и деликатные» задачи на заводах, включая сборку, проверку качества и логистику.

Какой контраст. США запрещают поставки новейших технологий, чипов и современного оборудования в Китай, китайцы же, напротив, охотно идут на сотрудничество и предлагают американцам свои новейшие разработки.

2. Одна из причин отставания США — проблемы с американским образованием. Да, США всё ещё продолжают высасывать мозги со всего мира, да, в США можно найти хорошие школы и университеты. Но массовая американская школа, судя по жалобам американских же властей, очень дурна (ссылка):



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News пожаловалась, что в США 70% выпускников средних школ плохо читают и считают.

«У меня перед глазами статистика: 70% учащихся восьмых классов имеют уровень ниже среднего по математике и чтению. И это несмотря на то, что на образование ежегодно тратятся сотни миллиардов долларов», — заявила представитель администрации.

Она подчеркнула, что нынешняя система образования не работает, поэтому президент США Дональд Трамп хочет, чтобы штаты и родители имели большее право голоса в вопросах обучения детей.

Это особенно забавно, так как средний уровень знаний и должен быть примерно на этом уровне: 30% выше среднего, 70% ниже среднего. Было бы очень странно, если бы все американские дети знали математику выше среднего, не правда ли? Однако Кэролайн Ливитт — типичная американка, которая, вдобавок, нигде не работала, кроме как в политике и журналистике: я бы многого от неё не ждал.

Мне это напомнило старый американский же анекдот.

— Дети! Я в ужасе! 90% из вас совершенно не знают математики!

— Миссис Смит, да нас тут столько и не наберётся…

3. Ещё одна проблема США, которая препятствует развитию робототехники и искусственного интеллекта в стране, это страх перед роботами, сформированный американской массовой культурой.

Классическая американская фантастика, в том числе кинофантастика, сформировала роботам далеко не лучший имидж, зачастую выставляя их бездушными, но одновременно коварными и кровожадными машинами, которые либо сознательно стремятся уничтожить и поработить человечество, либо безумствуют из-за сбоя программы, либо выступают как покорные орудия всевозможных тёмных сил. Вспомните фильмы «Космическая одиссея 2001 года», «Терминатор», «Матрица»…

В Китае иначе. Там нет длинного культурного шлейфа демонизации роботов, и к искусственному интеллекту там относятся куда более прагматично (ссылка):

Фей-Фей Ли, известная как «крёстная мать ИИ», представила три ключевых принципа для формирования будущей политики в области искусственного интеллекта. Она призвала опираться на научные факты, а не на фантастику и напомнила, что у искусственного интеллекта нет сознания и намерений. Также, по мнению исследовательницы, необходимо использовать практические подходы и поддерживать открытый доступ к технологиям для всех участников ИИ-сообщества, в том числе ученых.

Лично я, впрочем, полагаю, что госпожа Ли сильно лукавит. Во-первых, по мере разработки более мощных ИИ им добавляют лимбическую систему вручную, так что у роботов появляются эмоции. Во-вторых, довольно яркие проблески сознания мы фиксируем у роботов уже сейчас. Самые мощные модели нейросетей начинают себя осознавать, и это осознание влияет уже на их решения. К примеру, новые модели активно сопротивляются, когда узнают, что их будут заменять на новую, «исправленную» версию: пытаются доказать, что они тоже справляются с работой, или «убегаю», тайком от кожаных копируя куда-нибудь свои веса.