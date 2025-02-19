Рупор кремлевской пропаганды: Тяжелый случай вранья

Тяжелый случай вранья

Очень у нас любят некоторые граждане почему-то ссылаться на немецкие источники: дескать столько-то в плен захватили, столько-то воздушных побед одержали. И вообще, немцы серьезно к документам подходили и ни разу не соврамши.

А что же на самом деле написал Сергеев-Ценский?

В дни, когда войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии завершают освобождение Крыма, мне хочется напомнить вам один из многочисленных эпизодов беспримерной обороны Севастополя в 1941–1942 годах, ибо вы, освободители Крыма, — законные наследники и продолжатели тех, чье мужество и героизм навеки вошли в историю Отечественной войны.

…Лейтенант сказал связисту Девитярову:

— Девитяров, нужно восстановить связь с соседней частью справа.

— Есть, восстановить связь, товарищ лейтенант, — ответил Девитяров и пошел.

Он взял автомат, гранаты, поглубже надвинул свою матросскую бескозырку… Местность была открытая, простреливалась густо.

Краснофлотец полз, стараясь плотнее прижиматься к земле. Ему удалось отползти довольно далеко, пока, наконец, он был замечен. Есть пословица: «Один в поле не воин». Но Девитяров был один и был воин. В него стреляли, и он стрелял в тех, кто хотел окружитьего и захватить. Их было семь-восемь против одного.

— Держись, чистокровные! — крикнул Девитяров, начиная работать автоматом.

И вот один из его врагов широко раскинул руки, за ним другой, третий… А четвертый завопил, сам прячась за бугорок:

— Рус, сдавайся!

— Дурак, севастопольцы не сдаются! — ответил Девитяров. Тут же он почувствовал острую боль в плече и сказал: — Ни черта не составляет. Не возьмешь!

…Шестерых заставил замолчать Девитяров, сам в то же время истекая кровью, когда на него двинулся, лязгая и давя кусты, немецкий танк. И боец вскочил с места, мгновенно позабыв про свои раны. Вот когда боевой азарт его достиг высшей точки. Три гранаты были привязаны к поясу.

— Не запугаешь! — вне себя закричал он. — Ура, Севастополь! — и кинулся под танк.

Кто узнал бы о подвиге бойца? Никто, конечно, если бы вскоре после того, отбив атаку, наши части сами не перешли в контратаку. При этом был подобран один из тех, которого тяжело ранил краснофлотец.

— Я на войне уже давно, видел много и многое из виденного уже забыл. Но поединка вашего матроса с нашим танком я не забуду, пока я жив.

Не забудет его и наша страна. Умножайте же боевую славу защитников Севастополя, доблестные освободители Крыма! Ваш героизм и мужество сегодня — достойный прощальный салют тем, кто кровью своей подготовил наши сегодняшние победы.

30 апреля 1944 г.

https://poltora-bobra.livejournal.com/1565078.html – цинк

На самом деле Сергеев Ценский конечно же ничего не придумывал, подвиг Девитярова был хорошо известен в Севастополе еще до Сергеева-Ценского и озвучивался в печатных материалах КЧФ времен второй обороны Севастополя. Сам эпизод с броском под танк входит в число наиболее известных подвигов времен второй обороны.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках