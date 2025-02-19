Рупор кремлевской пропаганды: Развитие БЭК. Итоги двух лет

Развитие БЭК. Итоги двух лет

Фактически сейчас все производители (L3, BAE Sistems, Lockheed Martin и др.) предлогают одно и тоже, но в разных формах.

1) Все бэк идут с радаром и не важно какая модель. Будь это полурезиновый катерок на 150кг груза, или 15 метровая шаланда с ракетами и 350 торпедами.

2) У всех производителей бэк установлены спутники. От старлинка до кумет и прочей экзотики. При этом все как один указывают на то что это легко входит в контуры управления войсками. А значит, что бэк может быть например сенсором и носителем полезной нагрузки. Информацию с которой он может слать в верхний уровень.

3) Сенсоры.

У всех системы всепогодного наблюдения. У всех они стабилизированы. Рулевого не будет "штормить" от качки на экране. Из экзотики те бэк, что оборудованы огневыми средствами имеют системы целеуказания. Пример – МХ10, которая в себе имеет автомат сопровождения цели. Именно они работают по гераням. И именно МХ10 участвовали в бое 31.12.24.

4) Все производители готовят бэки для задач от патрулирования гавани порта до атак на другие бэк и суда. Из экзотики. L3(харрисы) отдельно проталкивают тему под карго транспорт. Они готовы показать в железе кораблик который притащит на берег 4 морских 20ти футовых контейнера и сам выгрузит.

5) Софт для бэк.

Пока нашел, что L3 сделал софт в стиле полетного планировщика миссий, только на море. Там и карты глубин, и течения, и острова, а также все что нужно для составление маршрута. Как и высоты берегов, маяки и другие навигационные знаки.

6) Недавно НАТО (Национальная Американская Террористическая Организация) на Балтике проводили учения. И как обычно совместили полезное с приятным. Там проходи испытание сразу по нескольким системам.

Они испытали связку бэк+бпла (участвовали свичблейд 300).

Вторая система что проходила испытание – это бэк и подводный телеробот.

Как пишет пресса все прошло успешно. Все работает.

Теперь личное мнение.

Если так сказать, то для борьбы с этим оружием у нас нет ничего, от слова совсем.

Снабжение ударных катеров группой прикрытия в воздухе повторит событие 31.12.24.

Но более всего нас волнует кораблик с телероботом. Это изделие вероятнее всего сможет даже из нейтральных вод достать до кабеля на нашей земле и в нужный момент его порвать. Данных по глубине на которую он может опускать оборудование нет. Но то что это 150-200 метров это точно. А применение специальных подводных бэк позволит это делать и на других глубинах.

Отсюда наш кабель через Балтику в Калининград можно сказать лежит на плахе и топор поднят. Противник понимая важность этого направления старается максимально быстро увеличить количество максимально дешёвых бэк.

Что может привести к тому что в случае атаки на одно судно может напасть 10-15 бэк которых будет охранять другая группа с такой же численностью. Разрабатывая этот вид вооружения противник сразу определился кому она нужна. Это подразделения разведки и сил специальных операций. Если первые хотят использовать как точки слежения в нужном месте, ссо же в свою очередь предлагает использовать бэки в различных операциях, от транспортных миссий до диверсий.

Считаю необходимо выполнить ряд мероприятий чтобы быть, так сказать во всеоружии.

1) ВМФ и МО должны в срочном порядке пересмотреть процедуры и протоколы по охране особо важных обьектов на море и береговой линии.

2) Группе представителей МО и ВМФ составить ТЗ по двум категория бэк.

А) Патрульный/карго/сенсор

Б) Вооруженная платформа/ катер камикадзе.

Теперь по категориям

1)Патруль

Движение по маршруту. Сопровождение судна.

Обследование побережья на предмет проникновения посторонних малоразмерных судов и катеров

2) Карго.

Выполнять перевозки груза объёмом не менее 0.5 евро паллеты и весом не менее 300кг.

В случае крайней необходимости иметь возможность выполнения миссий по вывозу раненного – не менее 2 бойцов в экипировке.

3) Сенсор.

Необходимо в срочном порядке предоставить на испытания в условиях моря несколько моделей ОЭС.

Оборудованы как дневным, так и ночным каналом зрения, лазерным дальномером, системой целеуказания. Станция должна иметь стабилизацию против качки и уметь захватывать и сопровождать объект наблюдения.

Вооруженная платформа.

1) Система должна нести на борту легкие модули вооружения, как стрелкового класса (пулемет), так и более тяжёлого класса. Например 4 направляющих от РСЗО, способные ставить дымовую завесу, отстреливая штатные боеприпасы. Иметь такую же ОЭС как пунктом выше.

Можно добавить отдельно 4 камеры на 360° для монтиринга вокруг и пару купольных камер для носовой и кормовой полусферы.

2) Камикадзе.

Катер собран с минимальным набором дорогих электронных блоков, т.к он будет действовать в составе с другими катерами достаточно двух режимов камеры (день/ночь) и носовой камеры для наведения на цель.

Общее и важное для все типов бэк – это наличие трёх каналов управления.

Отдельно хотелось бы отметить что нам необходим бэк с системой телеуправления мини субмариной.

БЭК може осуществлять осмотр судов что «случайно» вошли в наши территориальные воды. БЭК должен проверять обстановку и осуществлять осмотр наших линий коммуникации или трубопроводов.

БЭК должен использоваться как ретранслятор связи на другой стороне реки для бпла или группы ссо.

В случае наведения инженерными войсками переправы провести разведку на предмет донных мин или скрытно их устанавливат на неглубокой части реки, где противник перегоняет технику вброд.

Все это потребует финансирования. Основная часть этого парка БЭК готова, есть катер, есть независимые системы управления. Некоторые доработки позволят разместить системы вооружения.

Работы по телеуправляемой подводной лодке на стадии эскизного проекта.

Для получения первой тестовой единицы нужно финансирование (удивительно, да?).

МО должно в срочном порядке проинвестировать работы по ОЭС близкой по характеристикам с МХ10/15.

Мое мнение – решение этих задач позволит решить проблемы с ударами по нашим кораблям.

(с) Потапов АО "НПП"

https://t.me/potapov_npp/938 – цинк

В целом поддержу автора, в вопросах разработки и производства БЭК мы сейчас серьезно отстаем. Даже от темпов разработки и производства наших наземных дронов.

С этим надо что-то делать. В недалекой перспективе беспилотные системы займут серьезное место в современной войне на море, куда как более значимое, чем в войне на Украине.

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Источник: Colonel Cassad

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