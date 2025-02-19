Трамп назвал Зеленского заурядным комиком и диктатором

Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику против президента Украины Владимира Зеленского, назвав его “диктатором” и обвинив в том, что он вынудил США потратить 350 миллиардов долларов на “войну, которую невозможно выиграть и, которая не должна была начаться”.

В своем блоге TruthSocial Трамп назвал президента Украины “достигшим скромных успехов комиком”, а также заявил, что без США и “Трампа” Зеленскому не удастся завершить конфликт.

По утверждению Трампа, США потратили на помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, “деньги которой гарантированы”, в то время как Соединенные Штаты не получат ничего взамен. При этом, как считает Трамп, эта война гораздо важнее для Европы, чем для США, который отделяет океан.

Трамп также заявляет, что часть денег, полученных от США, “пропали”, и это, по его словам, признает Зеленский.

Дональд Трамп поставил в вину украинскому лидеру то, что он отказывается проводить выборы. Он снова заявил, что у Зеленского крайне низкий рейтинг в украинских опросах.

“Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны”, – заключил Трамп, добавив, что он успешно ведет переговоры о прекращении войны с Россией.