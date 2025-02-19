Рупор кремлевской пропаганды: Спасибо американской демократии
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Киевские марионетки после выступления Трампа задергались на ниточках пуская пену.
В американских СМИ связанных с республиканцами началась открытая проработка Зеленского, которого теперь называют виновником войны, который цепляется за власть ценой жизни украинцев. Также сравнивают с Саддамом Хусейном и Мугабе. "Украинский Черчилль превращается…превращается украинский Черчилль…в Роберта Мугабе!".
PS. Деньги отдавать Украине придется. И не только пушечным мясом.
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Источник: Colonel Cassad
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