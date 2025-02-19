Рупор кремлевской пропаганды: Спасибо американской демократии

Киевские марионетки после выступления Трампа задергались на ниточках пуская пену.

В американских СМИ связанных с республиканцами началась открытая проработка Зеленского, которого теперь называют виновником войны, который цепляется за власть ценой жизни украинцев. Также сравнивают с Саддамом Хусейном и Мугабе. "Украинский Черчилль превращается…превращается украинский Черчилль…в Роберта Мугабе!".

PS. Деньги отдавать Украине придется. И не только пушечным мясом.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках