 

Академия наук Финляндии исключила русских из числа финно-угорских народов

19.02.2025, 19:33, Разное
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Академия наук Финляндии провела конференцию филологов, этнографов, краеведов и историков, на которой учёные утвердили решение об исключении русского народа из семейства финно-угорских.

Он был внесён в перечень ещё при Маннергейме, в 1945 году.

В ходе самой конференции участники утверждали, что русский народ «генетически не способен создать свободное общество», в отличие от финнов, которым удалось построить демократию с первого раза.

– Если говорить по-простому, то мы совершенно не можем иметь ничего общего с этими дикарями. Маннергейм хотел принести цивилизацию в эти Богом забытые земли, но нет, бесполезно. Русские в большей степени наследники золотой орды или варваров, но никак не частью европейской финно-угорской цивилизации, – высказался финский профессор Александр Филппула.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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