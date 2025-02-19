 

Мнение: Казус Винника

19.02.2025, 19:15, Разное
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После 7.5 лет, проведенных с тюрьмах Греции, Франции и США, в Россию вернулся основатель криптобиржы BTC-e Александр Винник.

В США ему грозило 200 лет тюрьмы в США. Но он был освобожден и доставлен в Россию в обмен на американского учителя, осужденного в России за контрабанду марихуаны.

На Винника и созданную им криптобиржу BTC-e американцы вышли в ходе расследования обстоятельств крушения крупнейшей биржи мира, японской Mt.Gox, которая обеспечивала до 70% общего объема торгов биткоинами.

Крушение и банкротство биржи произошло после серии взломов и хищения огромного количества криптовалюты. В ходе расследования было установлено, что из 850 тысяч похищенных биткоинов, порядка 530 тысяч биткоинов было переведено на криптокошельки, связанные с BTC-e.

Первоначально Винник обвинялся в причастности к крушению Mt.Gox. Но в последующем с него сняли эти обвинения.

О «темных пятнах» возвращения в Россию гражданина России – в программе «Казус Винника»:

Для тех, кто предпочитает читать, а не смотреть – публикация "Новой" «Пароль Винника».   Если не открывается ссылка – читать тут

Сайт «Судового журнала»

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Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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