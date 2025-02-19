Мнение: Мучной жук в европейских продуктах, британская моль и синтетический собачий корм

1. Насекомых европейцы едят неохотно, через силу, местная культура недостаточно прогрессивна для современным идей. Поэтому там решили начать с малого: перерабатывать насекомых в порошок и добавлять порошок в муку. В муку для французских круассанов, например (ссылка):



В Европейском союзе (ЕС) в понедельник, 10 февраля, вступило в силу разрешение на использование порошка из личинок мучного жука в продуктах. Об этом указано в публикации Еврокомиссии (ЕК).

«Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)», — утверждается в постановлении.

Отмечается, что порошок из мучных червей можно будет применять при производстве мучных изделий, включая хлеб, пирожные и макароны. В ЕК отметили, что этот порошок является «альтернативным источником белка» и безопасным для здоровья продуктом. О его использовании производитель будет обязан информировать на этикетке.

2. Тревожат насекомые и тех, кто может позволить себе покупать круассаны без жуков. Цитирую (ссылка):



Дочь российско-грузинского миллиардера и партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк получат компенсацию в размере 30,5 миллиона фунтов стерлингов за покупку особняка, зараженного молью. Об этом сообщает The Guardian.

Пара приобрела дом в Ноттинг-Хилле в 2019 году за 32,5 миллиона фунтов. Вскоре стало ясно, что особняк заражен молью, которая гнездилась в утеплителе стен. Обработка инсектицидами не помогла, вредители продолжали портить одежду, продукты и другие предметы в доме. В ноябре 2024 года супруги подали в суд иск против застройщика.

Высокий суд Лондона постановил, что девелопер ввел пару в заблуждение, не рассказав им о наличии моли в доме, и теперь должен компенсировать ущерб.

Именно за это я современные строительные технологии и не люблю. Если бы дом был построен по старым технологиям, с толстыми стенами, безо всяких там поролоновых бутербродов, моль не смогла бы там поселиться. И вышло бы, кстати, не особо дороже, так как голые стены — далеко не главная составляющая конечной стоимости жилья.

3. В массовых сетях магазинов и ресторанов искусственное мясо большим спросом не пользуется, европейцы предпочитают натуральный продукт. Разработчики искусственного мяса зашли теперь с другой стороны, они начали рекламировать мясоподобный продукт в качестве корма для домашних животных (ссылка):

В Великобритании появился первый корм для домашних животных с культивированным мясом — Chick Bites. Продукт, разработанный лондонским стартапом Meatly, можно приобрести в сети зоомагазинов Pets at Home. В его составе — куриное мясо, выращенное из клеток яйца в лаборатории. Производство такого мяса не требует убоя животных и потребляет меньше природных ресурсов, чем традиционное. Однако пока технология остается дорогой, а отношение потребителей — неоднозначным. <…>

Благодаря контролю над ингредиентами в будущем можно будет создавать персонализированные корма, учитывая особенности каждого питомца: аллергии, чувствительное пищеварение и породные предрасположенности.

Привлекательность выращенного мяса обусловлена многими факторами. Прежде всего, его производство не связано с гибелью животных. Ежедневно на бойнях погибает более 200 млн кур, что в год составляет 73 млрд. Большой вклад в это число вносит и изготовление кормов для домашних животных.