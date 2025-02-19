 

Более 150 малых косаток выбросились на берег острова Тасмания

19.02.2025, 18:25, Новости дня
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Более 150 малых косаток (Pseudorca crassidens) выбросились на берег на северо-западе принадлежащего Австралии острова Тасмания, 14 из них погибли, пишет местный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Выбросившихся на берег малых косаток обнаружили недалеко от места, где река Артур впадает в океан. Оказание помощи им затруднено из-за трудного доступа к удаленному побережью и проблем с доставкой специализированного оборудования. На место происшествия направлены ветеринары и морские биологи, которые оценивают состояние выживших малых косаток, а также предпринимают попытки вернуть их в воду.

Случаев массовой гибели малых косаток в Тасмании не наблюдали более 50 лет.


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