 

В заброшенном корпусе МГУ найдены учёные, пропавшие в 2008 году из-за спора о целесообразности ЕГЭ

19.02.2025, 17:33, Разное
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В заброшенном корпусе химического факультета МГУ обнаружены профессора, бесследно исчезнувшие в 2008 году во время ожесточенной дискуссии о целесообразности введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам сотрудников охраны, обнаруживших учёных, профессора находились в состоянии анабиоза, окружённые горами конспектов, учебников и пустых бутылок из-под валерьянки. Судя по всему, спор о ЕГЭ затянулся настолько, что ученые потеряли счёт времени и реальности, и перерос в настоящую научную битву, в ходе которой учёные использовали все доступные аргументы, включая цитаты из Маркса, теоремы Ферма и даже результаты социологических опросов. Кульминацией спора стало создание профессором Зайцевой «машины времени», работающей на энергии ненависти к ЕГЭ.

– Я хотела вернуться в прошлое и предотвратить введение ЕГЭ, но, к сожалению, что-то пошло не так, и мы оказались запертыми в этом корпусе, застрявшими во временной петле, – призналась она.

В настоящее время ученые проходят медицинское обследование и пытаются адаптироваться к современным реалиям. По словам врачей, профессора находятся в стабильном состоянии, но по-прежнему яростно спорят о необходимости такой формы оценки знаний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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